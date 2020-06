Las mágicas montañas de arcoiris de la China

No son pinturas, no son montajes, no provienen de tu imaginación. Son montañas de arcoiris que forman un espectáculo visual.

Esta fiesta de colores las podemos encontrar en el Parque Geológico de Zhangye Danxia, en la provincia china de Gansu, una zona climatológica de escasas lluvias que comparte con el desierto del Gobi. Un espacio en la tierra en la que los colores aleatorios en los estratos se fue formando por los sucesivos depósitos de minerales de diversa pigmentación en las capas rocosas.

Durante un sin fin de años, la colisión indo-australiana y la placa tectónica de Eurasia se encargaron de provocar las ondulaciones en el relieve que dieron como resultado este impresionante y surrealista paisaje, que cuenta con 300 kilómetros cuadrados de superficie.

Aquí más datos y fotos de las montañas de arcoiris:

DesdeLaPlaza.com/onebigphoto.com/NB