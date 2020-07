¿Realmente estamos solos? Casos de Ovnis en Venezuela

¿Qué es lo primero que piensas cuando hablan de un ovni? seguramente te imaginas un hombrecito verde, con antenitas, manos largas, pies gigantes o simplemente un ser muy parecido a nosotros.

Un ovni, Objeto Volador No Identificado, no siempre es de origen extraterrestre. Por ejemplo, «si lanzo un bolso lo más alto posible y una persona lo ve, puede decir que es un ovni, porque no lo conoce», explicó Héctor Escalante, periodista especializado en ovniología y bloguero de Ovni Venezuela Grupo, en una entrevista concedida para DesdeLaPlaza.com.

“Los ovnis de forma de tabaco y disco son los más conocidos. Suelen ser plateado brillante, con luces de colores (naranja, verde, azul y blanco), con movimiento extremadamente veloces e irregulares, pudiendo estar en suspensión sin moverse por largo tiempo”, afirmó Escalante.

Las zonas montañosas y con afluentes de agua dulce y salada, es donde se registran mayor casos de ovnis. También se han visto en actividades socio-políticas, movilización de personas, reuniones al aire libre, entre otros.

«No hay parámetros establecidos que justifique la presencia de estos fenómenos, pueden aparecer a cualquier hora», señaló el especialista.

En el caso de Caracas, es común ver objetos voladores no identificado en el Parque Nacional Waraira Repano. Si eres los que le gusta subir la montaña «deja de ver el piso y sube la mirada al cielo, puedes ser testigo de cosas extraordinarias», recomendó.

El ovnílogo detalló que «en el estado Zulia, específicamente en el Lago de Maracaibo, con frecuencia se detecta la presencia de ovnis invisibles. Los habitantes los describen como -un fuerte movimiento en el agua, luego sale algo a la superficie, se mantiene en suspensión por un tiempo y se va. Lo único que se ve es la caída del agua-, sin explicación aparente».

En Venezuela tenemos muchos casos de avistamientos, no solo en la actualidad sino desde hace muchos años, siendo llamados como «espantos o extrañas luces en el cielo que perseguían a las personas». Aquí te dejamos los casos más importantes de ovnis en el país.

Casos importantes de ovnis en Venezuela



1. Caso de Petare 1954 (estado Miranda)

Según los registros, el 29 de noviembre de 1954, dos señores que conducían en la madrugada por la calle “Bella Vista” de Petare, vieron una esfera negra incandescente, suspendida a pocos metros del suelo, iluminando la calle como si se tratara de un mediodía.

Detienen el vehículo y logran observar un “extraño ser viviente” bajar de la nave para dirigirse hacia ellos, lo describieron como: seres pequeños de un metro aproximadamente, peludos, ojos rojos y pies planos.

Uno de los señores enfrentó al foráneo e intentó capturarlo, pero no lo logró “el ser escapó dando saltos extraños, hasta entrar a la nave». Posteriormente, realizaron la denuncia en la jefatura, donde determinan que no se encontraban bajo influencia alcohólica o de otras sustancias estupefacientes.

2.- Caso de Altamira 1974 (Caracas)

Cuatro objetos no identificados de color oscuro, efectos luminosos y en forma de triángulo, se vieron en Altamira, Valencia (Carabobo) y Maracay (Aragua) de forma simultánea, a final de la tarde.

Miles de personas lo vieron, sin embargo, el radar de Maiquetía no registró nada, de hecho en esa tarde no había permiso de vuelo comercial ni privado por esas zonas.

También se observó en el Palacio de Miraflores, cuando el expresidente Carlos Andrés Pérez daba un discurso, tras fuertes lluvias y derrumbes en el país.

3.- Caso de Tucupido 1989 (Guárico)

Habitantes de la zona afirmaron que cayó del cielo un objeto extraño con forma ovalada causando fuertes daños en la hacienda Tamanaco. Testigos señalaron que horas después del hecho llegaron personas estadounidenses, supuestamente de la NASA.

El hecho ocurrió a las 4:30 pm (aproximadamente) cuando en la región caía fuerte lluvia con descargas eléctricas.

Días después los medios de comunicación nacional reseñaron el suceso como «la caída de una centella». ¿Qué habrá caído del cielo en Tucupido? Es la gran pregunta sin respuesta certera.

Después del impacto, los pobladores de la región guariqueña presentaron erupciones en la piel, aborto espontáneo, convulsiones, malestar general sin motivo y causa aparente.

¿Será que los ovnis conviven con nosotros más de lo que creemos? ¡No sabemos! El hecho es que el especialista, Héctor Escalante, recopila en su blog diferentes historias que le llegan de todos los rincones del país, siendo las más frecuentes “los estados: Zulia, Falcón, Mérida, Carabobo, Aragua y Caracas”.

Por otra parte, hay investigaciones que coinciden que los avistamientos siempre ocurren cerca de plantas eléctricas y que Venezuela forma parte de las zonas calientes del mundo con mayor actividad de ovnis, le sigue México, Chile, Argentina, Brasil y España.

Finalmente, Escalante señala que «la ciencia niega lo que no puede comprobar pero, existe y no se puede negar. Por algo el gobierno estadounidense investiga la fenomenología ovni».

“Creo que existe otra forma de vida aquí y en otros planetas. Todos creemos en un Dios, rezamos pero ¿lo han visto? ¿qué dice la ciencia?, concluyó.

DesdeLaPlaza.com/ Stefanny Escalante