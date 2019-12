Rituales de fin de año más populares en Venezuela (+Infografía)

En Navidad Venezuela se viste de fiesta. Es época de felicidad, alegría, música, reuniones, brindis, rituales, y deliciosos platos de nuestra identidad cultural. Además los venezolanos cada fin de año realizamos una serie de rituales que buscan atraer el dinero, obtener el éxito, conseguir el amor, tener buena salud y lograr la prosperidad.

DesdeLaPlaza.com te presenta a continuación una infografía con los rituales de fin de año que forman parte de nuestras tradiciones navideñas. ¡Si no los has realizado simplemente no eres venezolano!

Recuerda que lo más importante para recibir el año nuevo, es tener una buena actitud, sin rencores, decretando siempre la felicidad y el amor.

DesdeLaPlaza.com/ Infografía-Orlando Vielma y Simón Míguez/Kleberly Mendoza