10 alimentos que te ayudarán a aumentar de peso

Antes te quejabas porque querías bajar de peso y no encontrabas la manera de hacerlo, ahora que has bajado de peso, quieres recuperar lo que has perdido.

Pues bien, no te preocupes más y presta atención a esto que te traemos aquí.

Para aumentar de peso de manera saludable y sin consumir grasas saturadas, debes consumir estos 10 alimentos que te mostramos a continuación:

1.- Aceite de oliva o de canola

2.- Aguacate y aceitunas

3.- Panes adicionados con semillas, frutos secos y cereales como avena, germen de trigo, etc

4.- Harinas de garbanzos, lentejas, maíz, etc

5.- Semillas de girasol, ajonjolí, calabaza o linaza

6.- Jugos de frutas y licuados con leche

7.- Frutos secos como nueces, almendras, avellanas, etc.

8.- Frutas deshidratadas como por ejemplo, pasas de uva y frutas en almíbar

9.- Miel

10.- Levadura de cerveza

DesdeLaPlaza.com/salud24hrs/Rubén Scorche