El VIH es una de las enfermedades en el mundo, a las que todavía no se le ha conseguido una cura. Sin embargo, existen múltiples formas de prevenir y tratar esta patología que realmente son efectivas, pero aún prevalecen muchas personas que no tienen conocimiento de ello.

¿Cómo se previene el VIH? ¿Cuándo se debe hacer la prueba? ¿Cuántas pruebas existen? Estas son algunas de las interrogantes más comunes sobre esta enfermedad, pero a fin de ayudarte a dilucidar esta serie de dudas, aquí te presentamos las respuestas:

1.¿En qué consisten las pruebas del VIH?

La prueba del VIH determina si una persona está infectada con este virus que ataca el sistema inmunológico y, causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, popularmente conocida como SIDA.

2. ¿Qué es el período silente o periodo de ventana?

Es el lapso de tiempo en que el cuerpo tarda en producir anticuerpos, después de que la infección ha iniciado se llama «período ventana». Para la mayoría de las personas que reciben un resultado positivo, los anticuerpos del VIH se desarrollarán dentro de las 4 a 6 semanas luego del contacto.

3. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para el resultado ´VIH positivo?

A algunas personas les toma más tiempo desarrollar los anticuerpos. Aunado a esto, para verificar de que estás recibiendo un resultado óptimo, es recomendable esperar al menos tres meses – 13 semanas – después de haberte expuesto al virus por última vez, antes de hacerte la prueba. Realizarse la prueba antes de los tres meses, podría generar un resultando confuso o negativo.

4. ¿Es posible que la primera prueba arroje un resultado incorrecto?

Es poco probable que esto se produzca, pero puede llegar a pasar si se trata de una mujer en estado de embarazo, vacunada contra la gripe o de una persona que padece de una patología como el lupus.

5. ¿Cómo se previene el VIH?

No tener sexo es la forma más segura de no adquirir el VIH, así como también mantener una sola pareja sexual en una relación estable y usar adecuadamente el condón o preservativo durante la intimidad.

6. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Si se ha tenido relaciones sexuales sin condón con una o más parejas que desconocía si estaban infectadas o no. Si eres mujer y estás embarazada o piensas estarlo, si has compartido jeringas para el consumo de drogas, si has sido contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis, y si dejas de usar el preservativo con tu pareja estable.

7. ¿Puedo hacerme la prueba en forma gratuita?

Existen establecimientos de Salud que cuentan con las pruebas rápidas para el diagnóstico del VIH.

8. ¿Puedo hacerme sin que nadie se entere?

Sí, debido a que toda persona tiene derecho a la confidencialidad, esto implica que los resultados de sus pruebas de VHI no pueden ser compartidos con ninguna persona sin su autorización por el personal de salud.

9. ¿Qué pruebas del VIH existen ?

Hay dos diagnósticos y una prueba confirmatoria en laboratorio. La primera es conocida como la «Prueba Rápida» que dura aproximadamente 30 minutos. La segunda es la «Prueba de Elisa», ambas son de carácter voluntario.

10. Si tengo VIH, ¿significa que voy a desarrollar el SIDA o que voy a morir?

No necesariamente, pues un resultado positivo significa que el VIH se encuentra en tu cuerpo. Si embargo,en la actualidad existe una gran cantidad de medicamentos que pueden mantenerte saludable por mucho tiempo.

