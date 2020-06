Cinco cosas que tu tipo de sangre dice sobre tu salud

¿Qué tipo de sangre tienes? Te será útil tenerlo presente mientras lees este post, porque hoy queremos contarte cómo incide sobre tu salud. Así que ¡empecemos!

El panorama general

Tu tipo de sangre está determinado por sustancias microscópicas que se encuentran en la superficie de tus glóbulos rojos. Dichas sustancias interactúan con tu sistema inmune y te hacen más o menos propenso de sufrir determinadas enfermedades…

Problemas de memoria

¿Eres AB? Según una investigación publicada en la revista Neurology, las personas de este tipo de sangre tienen más riesgos de paceder trastornos cognitivos. En este sentido, es más probable que presenten problemas de aprendizaje y de retención de datos.

Cáncer de estómago

Quienes tienen sangre AB poseen un 26% más de riesgos de desarrollar cáncer de estómago que quienes poseen sangre B u O, de acuerdo a un estudio de American Journal of Epidemiology. Las personas de tipo A también son particularmente frágiles: tienen un 20% más de riesgos que el grupo B u O.

Úlceras

Las personas O son más propensas a sufrir por úlceras. Esto se debe a que este grupo sanguíneo altera la reacción inmunológica a la bacteria H. Pylori, que es la misma que favorece la aparición de cáncer de estómago.

Enfermedad cardíaca

¡Buenas noticias, tipo O! Tienes un 23% menos de probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca que los otros grupos sanguíneos, según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Harvard. Esto se debe a que estos otros tipos de sangre son más propensos, por ejemplo, a la inflamación.

Cáncer pancreático

Y, ¡más buenas noticias! Las personas pertenecientes al grupo O tienen un 37% menos de riesgos de desarrollar cáncer pancreático, de acuerdo a un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute. Parecería ser que la razón tendría que ver con la bacteria H. Pylori…

Ahora bien, más allá de estos datos, la mejor decisión que puedes tomar es llevar un estilo de vida saludable. Céntrate en aquello que sí puedes controlar; enriquece tu dieta con frutas y verduras y haz un poco de ejercicio todos los días. ¡Vamos!

DesdeLaPlaza.com/imujer.com/AMB