El Yoga, una filosofía y un estilo de vida (+Infografía)

El estrés ha sido definido como la enfermedad del siglo XXI y como medida de prevención los expertos coinciden en recomendar una disciplina milenaria: El Yoga; una combinación de ejercicios físicos, mentales y de respiración cuyo objetivo es lograr un mayor control y equilibrio de la mente y del cuerpo.

El Yoga puede ser practicado por personas de diversas edades; niños, adultos, ancianos y mujeres embarazadas han adoptado esta disciplina como un estilo de vida para mejorar su rendimiento físico y fortalecer el control mental, otros tantos se inician en el mundo del Yoga por mera curiosidad, tal es el caso de Kissy Rodríguez quien luego de tomar un par de clases, se quedó inmersa en ese mundo y ahora ha alcanzado el nivel de instructora.

«Al conocer la disciplina me enamoré de ella, es una práctica que ayuda mucho al equilibro emocional y mental de la persona, es una excelente herramienta que te puede ayudar a conocerte como individuo y alcanzar tus metas personales», explica Rodríguez quien luego de tomar un curso que duró un año en la Asociación Venezolana de Yoga ahora se dedica en su tiempo libre a socializar sus bondades con otros.

Deccy Millán, maestra jubilada practica diariamente el Yoga desde la comodidad de su casa con el programa de televisión «Conexión Yoga» de Tves , también asiste a una academia dos veces por semana en Los Teques.

«Mi médico internista me lo recomendó para controlar mis emociones y bajar mis niveles de ansiedad que estaban influyendo en mi salud, efectivamente mediante el control de la respiración he conseguido mucha paz espiritual y estoy más calmada». Millán también coincide en que el Yoga no es una religión a pesar de que efectivamente ayuda a sentirse «mejor espiritualmente» a quien lo hace.

Vicent Hernández de 30 años de edad se inició en el Yoga hace ocho años a través de la invitación de una amiga, desde ahí probó con diversas variedades, ella aconseja practicarlo a primera hora de la mañana -explica que- así sus beneficios se extienden a la jornada diaria: «Hay un estilo que se practicaba en la mañana, muy temprano y eso me daba mucha energía, existían otros que por el contrario me dejaban más cansada pero es porque era físicamente más demandante. Mi experiencia me enseñó que el mejor horario es en las mañanas antes de iniciar las actividades diarias, en ocasiones lo practiqué al salir del trabajo y me costaba conciliar el sueño».

Hernández también lo practicó durante su embarazo «me hacía sentir mucho más flexible, serena y me ayudaba a combatir la fatiga, nunca presenté ningún inconveniente asociado a su práctica, por ello lo recomiendo a cualquier persona indistintamente de su edad».

«Hay gente que tiende a satanizar el Yoga, algunos tienen la idea errada de que es una religión o que vas a pasar todo el día en posición de loto pensando, pero no se trata de eso, va mucho más allá, es una disciplina, una filosofía de vida, de querer ser cada día mejores, de desear estar conectado con el todo, de amar el trabajo en colectivo, es una decisión personal, donde se pueden explotar muchas oportunidades, te cambia tanto por dentro como por fuera», comenta Kyssi Rodríguez.

Por su parte, José Manuel Meléndez instructor egresado de la Escuela Indra de Argentina hace 21 años aclara que el Yoga lo practican personas creyentes de diversas religiones, «pero el Yoga en sí no lo es», asimismo aclara que también hay quienes confunden al Yoga con el Pilates. «Es una concepción errada, el Pilates es una combinación del Yoga y de la Gimnasia, utiliza elementos del Yoga como el ejercicio respiratorio y el control de la respiración pero no son lo mismo».

Deccy Millán comenta que a pesar de que se ha masificado la disciplina y que ha tenido acogida especialmente en Latinoamérica aún falta educar a la gente sobre lo que realmente es el Yoga, «para mí es una forma de vivir, una filosofía, sin embargo hay gente que piensa que te metiste a una religión», explica.

José Manuel Meléndez, a su vez es instructor de Pilates, Tae Bo, Karate Kenpo, Kick Boxing, Spining, Pilates Mat, Karate Do, Aerobics con una certificación de Quiropraxia y Medicina Tradicional China, señala que el Yoga lo ha ayudado en su vida profesional y personal. «Me cambió la manera de ver la vida, el Yoga me enseñó que todos los problemas tienen solución, me ayuda a mantener la calma en las situaciones más difíciles y ha contribuido significativamente en las distintas disciplinas que enseño».

Él también define a la disciplina como la unión del cuerpo y espíritu en función de un todo y recomienda iniciarse lo más temprano posible en su práctica. «Te ayuda a ver todo desde una mejor óptica, a controlar la respiración que es el motor del ser humano, si la persona es capaz de dosificar la respiración, de creer que el cuerpo es capaz de sanar de adentro hacía afuera, lo aplicas como un estilo de vida, la vida cambia y mientras desde más pequeño lo practicas estarás más preparado para enfrentar el mundo, la vida se hará más fácil», añade Meléndez.

Este 21 de junio se celebrará por primera vez el Día Internacional del Yoga, declarado el pasado 7 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde más de 160 países votaron a favor, lo que significa un reconocimiento a la disciplina y a sus beneficios en pro de la humanidad. La proclama oficial versa sobre los beneficios relacionados a la salud y el bienestar y avala el carácter holístico de la disciplina.

Para Felix Mendoza, instructor egresado del Club de Yoga Integral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se trata de un justo reconocimiento a una lucha que adelantaba el gobierno de India «más allá del aspecto político o comercial que quizás algunas personas le den, es un reconocimiento noble, esta es una disciplina que por miles de años le ha dado mucho al hombre, eso habla de la transcendencia de la disciplina para contribuir a la paz y al equilibrio de nuestro mundo».

Existen diversas academias y asociaciones privadas (pincha aquí para conocer el directorio) en el país que se dedican a la enseñanza del Yoga en sus distintas vertientes, pero también hay iniciativas comunitarias y del Estado que promueven su práctica tal es el caso de La Estancia de PDVSA que organiza y realiza talleres en sus diversas sedes, tanto para público en general como para mujeres embarazadas en horarios matutinos y vespertinos, de martes a sábado, los mismos están disponibles para la ciudad de Maracaibo y Paraguaná.

DesdeLaPlaza.com/Maria Caldera/Diseño: Orlando Vielma