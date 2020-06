Existen algunas situaciones catalogadas como extrañas que nos pueden ocurrir durante el sexo y ponen en duda si es normal lo que pasó o si necesitamos consultar con un especialista. Sin embargo, muchas veces la vergüenza e incomodidad del momento no nos permite hacer preguntas sexuales abiertamente con nuestra pareja o con un médico.

Por ello, lo más recomendable es tener una comunicación abierta con tu pareja y una gran confianza con tu médico, ya que de ello depende que tengas una buena salud sexual.

Diversos especialistas aseguran que existen temas que a la gente le interesa conocer, pero no pregunta por el miedo al qué dirán, así que no seas parte de las estadísticas y conoce las preguntas incómodas que deberías aclarar.

Aquí cinco preguntas sexuales que la gente no se atreve a hacer:

¿Es orina o semen?

Algunas personas pueden hacer pipí accidentalmente durante el sexo. Una forma de aclararlo es, si el condón no tiene ningún orificio y observas una mancha en las sábanas sólo tienes que acercarte un poco a olerla. De acuerdo con Lauren Streicher, profesora asistente de obstetricia de la facultad de medicina de la Universidad Northwestern, detalla que algunas posiciones como la del misionero que presionan la vejiga y pueden ocasionar la salida del líquido.

¿Es normal llorar o reír durante el sexo?

Debby Herbenick, científico en el Centro para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana señala que el sexo es un evento neurológico y emocional, por lo que las emociones quedan a flor de piel. Además, las hormonas son un factor para registrar esas emociones encontradas.

¿A qué se debe la sequedad vaginal?

Algunas mujeres aun cuando no están en la menopausia o están muy excitadas no lubrican lo necesario para disfrutar del contacto íntimo. No obstante, existen varios factores que intervienen para mantener la zona lubricada como la toma de anticonceptivos o alguna enfermedad como la diabetes.

¿Por qué sangro después del sexo?

Si el sangrado es de color claro y mínimo puede ser por una irritación ocasionada por la fricción, pero si en todos los encuentros sexuales ocurre lo mismo y es abundante, debes acudir con tu médico para descartar la presencia de una infección o enfermedad como la clamidia o gonorrea.

¿Por qué se presenta un mal olor?

Si sientes un olor a pescado tal vez tengas una infección como la vaginosis bacteriana o el ph de tu vagina está demasiado elevado.

Recuerda que es importante que atiendas cualquier anormalidad en la intimidad, ya que si se detecta a tiempo, puedes prevenir el desarrollo de enfermedades o infecciones.

