Cinco mentiras piadosas que tu novio alguna vez te habrá dicho

Hay mentiras y mentiras piadosas. De las malas, y no tan buenas. Y queramos o no, siempre caemos o hemos sido víctima de una. Claro que cuando es el novio quien las dice, pueden resultar altamente imperdonables.

Conoce algunas de esas mentiras piadosas que tu novio alguna vez seguro te dijo…

«Por supuesto que me caen bien tus amigos»

Las relaciones entre las amistades y el amor no siempre van por buenos carriles. Celos, competencia o inseguridades entran en juego y las relaciones a veces se vuelven tensas.

Lo importante es tener los límites claros, y que si tu novio dice que le caen bien tus amigos, y esto no es cierto, valorar que está tratando de hacer lo posible para que sea así. Sabe lo importante que son para ti, y quieres que te sientas bien. Peor sería que les declarara la guerra, ¿no es cierto?

“Eres la mejor en la cama”

Uno de los temas sobre el que existen más mentiras es el sexo. Tal vez se deba porque es la zona donde nos sentimos más vulnerables. Y sobre todo los hombres, que en los primeros tiempos de intimidad se desviven en halagos y palabras para la pareja. Si bien es una mentira blanca, la verdadera intimidad depende de la verdad, sobre todo en el dormitorio.

“No puedo llamar. Ni siquiera sé dónde voy a estar”

Esta es una mentira triste, porque si el muchacho en cuestión dice palabras como estas, es porque no está del todo interesado en la relación.

Cuando una mujer no está segura de lo que su novio le ha dicho, comienza a ser el fin de todo. Dependerá de una, o de ambos, si esta es sólo una mentira o una forma de relacionarse.

“Ese vestido se ve muy bien”

Los hombres ya saben que cuando una mujer pregunta si alguna prenda les sienta bien, cuál es la respuesta. Se trata de mentiras amables, de mirar a la pareja, y asegurar que ese vestido o esa blusa le queda muy bien. Es decir lo que la mujer quiere escuchar, para evitar cambiar su humor.

Aun así, antes que mentir, es mucho mejor la verdad con tacto, y no permitir que salga con un vestido tan apretado que no le quede bien. Una frase como “Normalmente me encanta lo que te pones, pero simplemente esta vez no se te ve tan bien” es lo ideal.

“Te ayudaré con la mesa, bien se pase este dolor de espalda”

Pocas cosas pueden provocar la ira o enojo de una mujer, como lo son las mentiras para evitar una escena. A simple vista, no parece tan grave, pero al fin y al cabo, vivir en la mentira no es para nada saludable. Hay mucho que perder cuando se dice la verdad, pero más con las mentiras, sobre todo cuando la relación comienza a deteriorarse.

Piadosas o graves, las mentiras siguen siendo una falta a la verdad ¿No crees? ¿Qué opinas de estas 5 mentiras piadosas que tu novio alguna vez te habrá dicho? ¡Cuéntanos!

DesdeLaPlaza.com/imujer.com/AMB