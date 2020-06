Siete mitos sobre las enfermedades de transmisión sexual

A la hora de iniciar una relación con una nueva persona, resulta un poco incómodo tocar el tema de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), pero es algo que debemos hacer para evitar problemas en un futuro.

Hoy en día son muchos los mitos que giran en torno a las ETS, por esta razón, DesdeLaPlaza.com te trae los siete más comunes que muchos creen ciertos:

7. Las ETS solo transmiten a través del coito vaginal

Un mito muy extendido es que las ETS no se transmiten a través de relaciones sexuales anales y orales. Nada más alejado de la realidad.

Tener relaciones anales o hacerle sexo oral a tu pareja te hace tan propenso a una infección como hacerlo por ‘delante’, ya que el tejido que recubre la cavidad anal, así como el de la boca, es una mucosa altamente permeable ante gérmenes y otros agentes patógenos.

6. Uno sabe si una persona padece una ETS

Mucha gente cree erróneamente que se puede saber si una persona padece una ETS. Por el contrario, una de las características de este tipo de condición es que muchas veces son asintomáticas en sus inicios, de modo que cualquiera podría estar enfermo sin tener conciencia de ello. Lo mejor es usar siempre el condón.

5. Si se toma la píldora anticonceptiva, no hay riesgos de padecer una ETS

Las personas que creen que al tomar pastillas anticonceptivas evitan una enfermedad de transmisión sexual están equivocadas. Este fármaco está confeccionado para evitar la concepción, no para prevenir una infección. El sexo es seguro si se usa el preservativo, pues este funciona como barrera ante los agentes patógenos, de no usarlos estamos expuestos a enfermar.

4. Las ETS solo se transmiten por el semen

Aunque existen algunas ETS que se transmiten por el semen, otras como los herpes o la sífilis lo hacen también por contacto físico. Cualquier lesión que tenga la persona sana puede permitir el paso de los patógenos hacia el organismo.

3. La clamidia y la gonorrea son enfermedades simples que se curan solas

Un mito muy extendido sobre las ETS es que la clamidia y la gonorrea son enfermedades simples que se curan solas. Es cierto que estas dos enfermedades son susceptibles de curación, pero no sanan solas, hay que aplicar tratamientos efectivos. Resulta peligroso no ocuparse de estos problemas, pues si no son tratadas a tiempo, ambas condiciones pueden comprometer seriamente la salud de los pacientes.

2. Los herpes solo se transmiten cuando aparece la erupción

Es bueno saber que muchas personas tienen herpes y no lo saben. Aunque la erupción no haya aparecido, esa persona puede contagiar a su pareja en caso de no tener un sexo seguro.

1. Es mejor usar dos condones

Y por último, es mejor usar dos condones en lugar de uno. Durante el encuentro sexual, el movimiento de fricción entre ambos materiales puede ocasionar una ruptura, con lo cual el contacto deja de ser seguro después de todo.

Está claro que la mejor arma para protegerse de una enfermedad de trasmisión sexual es el condón, ya que es una barrera que impide el paso de los agentes transmisores.

Y tú, ¿cuál mito agregarías a esta lista?

DesdeLaPlaza.com/Batanga/COM