Conoce más sobre los sexetarianos

¿Alguna vez has escuchado la modalidad sexual de los sexetarianos? Quizá no te suene de nada pero no te preocupes porque si no sabes de qué va, en las próximas te explicamos.

Esta es una tendencia algo extrema que trata de personas vegetarianas o veganas que se niegan absolutamente a mantener relaciones sexuales con omnívoros, es decir, comedoras de carne.

Los sexetarianos

Ser vegetariano o vegano se lleva a la cama. Este colectivo afirma que su dieta les hace tener menos probabilidades de padecer enfermedades como el cáncer, del corazón, diabetes, obesidad o derrames cerebrales. Al estar más sanos comenta este colectivo que tiene más energía disponible y les hace ser mejor amantes en la cama.

Los sexetarianos son personas que se niegan rotundamente a mantener relaciones sexuales con aquellas que no tengan las mismas formas de alimentarse que ellos. Es decir si comes alimentos de origen animal o derivados como la miel, el queso o la leche, no querrán mantener relaciones sexuales contigo.

Una persona que sea sexetariano se niega a mantener relaciones con personas que comen carne o derivados porque a través de la saliva o los fluidos corporales (a su parecer) le estarías transmitiendo restos de cualquier animal que hayas podido comer recientemente.

¿Hay más motivos para ser sexetariano?

Los sexetarianos comentan que es por salud porque no quieren que se les transmita estos subproductos de origen natural porque por ética los repudian.

Hacen un esfuerzo consciente para alimentarse de acuerdo a su moralidad, de forma sana y sin ser agresivos con el entorno, respetando a los animales como seres vivos y no como alimento humano.

Además quieren de esta forma luchar contra la agresividad hacia los animales más allá de la lucha y ética individual enviando así un mensaje a la sociedad, si comes carne tendrás menos probabilidades de tener relaciones sexuales con alguien de este colectivo.

Por si fuera poco este colectivo comenta que las personas vegetarianas son más activos e imaginativos y al tener mejor forma física rinde mucho mejor en las relaciones sexuales.

