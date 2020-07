Existe un famoso refrán popular que dice: «Chivo que se devuelve se desnuca». Cuánta razón se esconde detrás de estas sabias palabras en lo que al campo del amor se refiere. Y es que no es para nada recomendable volver con tu ex pareja, porque lo más probable es que te «desnuques» sentimentalmente.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Kansas (EE.UU.), las relaciones inestables -esas donde terminan y vuelven- presentan cada vez más problemas y si llegan a contraer matrimonio, seguramente no «vivirán felices para siempre».

Nada de amistad

Tu ex siempre tratará de convencerte de que sigan siendo amigos, pero esto es solamente una estrategia para reconquistarte. Así que si desea que seas su amiga, es recomendable dejar que pase mucho tiempo hasta que ambos hayan borrado todos esos sentimientos de atracción que los unió en el pasado.

Nada de sexo

Algunos ex plantean que pueden seguir teniendo relaciones sexuales sin ningún compromiso, incluso llegan a rogar: «Una vez más por favor… sólo quiero que me des una noche especial y ya no te vuelvo a molestar». Ni se te ocurra caer en este juego, y es que en vez de superar el rompimiento, retrocederás en tu proceso de sanación sentimental.

Continuar atada sexualmente no te posibilitará sanar tu corazón, ni te dará la oportunidad de hallar una vez más el amor.

Inventa una relación

Si no te deja en paz y aún sigue buscándote, dile que conociste a otro hombre, aunque no sea cierto. Pues una pequeña «mentira», no entristece ni alegra a nadie, y es aceptable más si te encuentras en esta situación. Pero, si continúa insistiendo, cambia de número telefónico y todo tiempo de contacto que puede vincularte con él.

Las exparejas son importantes porque te enseñan mucho

Es innegable que de las relaciones se aprende a tratar con diferentes personalidades. Sin embargo, no podrás emplear toda estas experiencias si siempre tienes presente la relación que tuviste con tu ex.

Tranquila, déjalo ir. Quizá te resulte difícil al principio, pero te aseguro que hay alguien mucho mejor para ti allá afuera, ¡y la solución no es volver con tu ex!

DesdeLaPlaza.com/EN/KC