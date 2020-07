25 cosas molestas que hacen los hombres en la cama

Algunos ven tanto porno que deberían ser, literalmente, unos dioses en la intimidad. Pero no. El cuerpo de una mujer es mucho más complejo que tener unas nociones de anatomía y, definitivamente, hay mucho más allá de saber encajar las piezas del puzzle. Así que ha llegado el momento de dar un cursillo acelerado para que los hombres en la cama no vuelvan a cometer ningún error.

A veces pasa que conoces a un chico increíble, parece que hay más química entre ustedes y, al final, te deja fría en la cama. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no podía seguir siendo todo perfecto? Muchos caen en algunos descuidos sin saberlo, pensando que están tocando los botones adecuados o, simplemente, porque lo han visto en alguna película y creen que así es como se debe hacer. Y es que está claro que la mayoría de las veces la realidad supera a la ficción y, por eso, hemos recopilado esos 25 errores que cometen los hombres en la cama.

1. Cuando pasan de los preliminares

¿El mayor crimen contra el placer? Que vayan directos al grano y se olviden de los preliminares. Por supuesto que hay veces en que hacerlo de forma rápida e inesperada puede ser de lo más excitante, pero como costumbre, ni de broma. El cuerpo de una mujer es mucho más que una vagina. Hay siete zonas erógenas. SIETE.

2. Cuando nos tiran del pelo

No vamos a mentir, que agarren un poco puede estar muy bien. Pero cuando se convierte en una revisión de tus años de guardería peleándote por una de tus muñecas, la cosa cambia. Y no a mejor precisamente…

3. Cuando intentan ponernos una «mascarilla» especial

Cada cual tiene sus gustos, y esto puede parecer sexy en alguna película, pero chicos, a menos que nos guste la idea de que nos lo hagan a nosotros, pueden entender que el hecho de que todo eso acabe en nuestra cara parece más propio de alguno de los videoclips de Terry Richardson que de la vida real.

4. Cuando nos masajean los pechos

Hablando de esa cosa blanca, hay otra cosa que a algunos chicos les gusta hacer con ella: arrojarla en nuestros pechos y comenzar a masajearlos como si fuera aceite. Y mira, no.

5. Cuando nos empujan la cabeza

Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? De hecho ya hemos estado ahí abajo. Así que no necesitamos un empujón extra a no ser que quieras darnos más arcadas que placer.

6. Cuando termina DEMASIADO pronto

Pero… Si le acabo de quitar los pantalones…

7. Cuando hacen la postura del perrito (una y otra vez)

La postura del perrito es, de lejos, una de las mejores y sin duda una de las que más placer reporta a los dos miembros de la pareja. ¿Pero todo el rato? ¿Habiendo tantas posturas que probar?

8. Cuando ponen sus dedos… ¿Dónde?

Zonas. Hay zonas que solo se pueden tocar con un claro acuerdo de acceso por ambas partes y todos sabemos cuáles son. Si no lo tienes, cíñete a lo establecido y gánate su confianza antes de vivir un momento incómodo y perder directamente tu pasaporte a la siguiente cita.

9. Cuando no hay reciprocidad

Terminaste, te callaste, te dormiste, despertaste, te fuiste. Fin de la cita. Está claro que las mariposas de tu estómago echaron a volar en cuanto te metiste en la cama.

10. Cuando nos dicen guarrerías

Si eres encantador y educado durante el día pero te conviertes en torrente por la noche, vas a ofrecerle a tu chica un espectáculo que nadie quiere ver. Hay límites y si lo que dices suena demasiado forzado nos hará preguntarnos con quién diablos estamos acostándonos.

11. Cuando fingen que saben lo que hacen

Nos encanta que los chicos den lo mejor de sí mismos para darnos placer. Lo amamos. Cien por cien. Y definitivamente la seguridad en uno mismo es sexy. Pero chicos, tampoco tengan miedo de admitir que no saben lo que hacen. Si no están seguros de dónde está su clítoris, hagan (y háganos) el favor y pregunten.

12. Cuando se quejan

Oh, lo sentimos. ¿No acabamos lo suficientemente rápido? ¿Tu lengua está cansada? ¿Quieres terminar de una vez? Escuchar cómo te quejas no va a hacer que acabemos antes y, definitivamente, perderás todo tu sex-appeal. Así que… ¡Ssshh!

13. Cuando te lamen los dedos de las manos (o pies)

Vale, a algunas personas, ALGUNAS, les excita un poco ese jueguecito. Pero no a todas. Así que procede con precaución con esta técnica. Mejor asegúrate de darnos placer con otras técnicas más simples y después ya podemos pasar a los juegos más fetichistas.

14. Cuando cierran los ojos

Vivir es fácil con los ojos cerrados es solo el nombre de una película. En el mundo real, es preferible abrir los ojos para hacer ver a tu chica que es a ella a quien realmente deseas y que no te estás imaginando con Jennifer Lawrence. ¡Nosotras nunca lo haríamos!

15. Cuando se creen Christian Grey

A las chicas en el porno parece gustarles cuando los chicos son bruscos y se hacen los duros. Pero recuerda que a ellas les pagan por (al menos fingir) que les gusta eso. En cambio, las probabilidades dicen que el hecho de que les guste que le golpees en la cara con tu arma o que le azotes tan fuerte que le hagas creer que es Anastasia Steele no son tan altas. Amamos a Christian Grey pero aún estamos muy lejos de decidirnos por el sado.

16. Cuando te intentan besar después de hacer ESO

Miranda de Sex and the City lo tenía tan claro como nosotras. No queremos sellar nuestros labios con nosotras mismas. Y nosotras a las chicas de la serie no les vamos a discutir absolutamente nada.

17. Cuando ignoran nuestro clítoris

EN SERIO, NOS TIENES QUE CONOCER DE UNA VEZ. Te lo prometemos, cuando lo hagas, habrás conocido a uno de tus mejores amigos de por vida. Y, de paso, habrás conseguido hacernos un poquito más felices.

18. Cuando nos mastican los pezones

Un poco de mordisqueo es sexy pero, ¿tratar nuestros pezones como si fueran chicle? Por ahí no.

19. Cuando se equivocan de agujero «accidentalmente»

No creas que no sabemos lo que estás intentando. Y no, no va a pasar.

20. Cuando no se esfuerzan

Ay, mira, unas velas, un poco de música, un masaje… Ahí tienes tres ideas que no se te pueden olvidar una vez que superas el sexto mes de relación. La seducción es el inicio de la diversión. Haz esfuerzos y se verán recompensados. De lo contrario…

21. Cuando son muy silenciosos

¿Sexo silencioso? Eso es más incómodo que ir al baño en casa ajena. Tampoco queremos vivir en una película porno pero, al menos, muéstranos que te está gustando…

22. Cuando no se quitan las medias.

Fuera medias. Siempre.

23. Cuando quieren que limpiemos después

Son tus medias, tus interiores, tu camisa… ¿Por qué das por hecho que tenemos que recogerlo nosotras? ¡Haz tu trabajo hasta el final!

24. Cuando dicen «papá»

«¿Ven con papá?». Te aseguramos que eso NO es lo que queremos oír antes de quitarnos la ropa.

25. Cuando se duermen justo después

Sabemos que biológicamente hay una inclinación a eso, pero de vez en cuando un poco de charla postcoital no va a hacer daño a nadie.

DesdeLaPlaza.com/enfemenino.com/AMB