Conoce seis remedios naturales para que elimines la tos

Seguramente eres de esas personas que constantemente sufres de tos y no sabes cómo eliminarla, o son tus hijos muy propensos a sufrirla y no sabes qué hacer para mejorar su salud.

Hoy en día cuando tenemos tos, lo primero que hacemos es ir a la farmacia y comprar un jarabe para contrarrestar el problema y sentirnos mejor.

Sin embargo, si no consigues el medicamento, debes saber que existen remedios naturales comprobados que pueden ayudar a reducir o controlar la tos.

Es por ello que aquí te traemos unos consejos para que elimines por completo la tos y puedes tener tanto tú como tus hijos, una vida más saludable.

1. Miel con limón

La miel tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes y junto con el limón aporta vitamina c, te ayudará a aliviar el dolor e inflamación de la garganta.

2. Chocolate

El chocolate en su forma más pura (amargo) tiene un ingrediente que se llama teobromina, el cual actúa sobre el nervio vago implicado con el reflejo de la tos.

3. Tés

Existe una gran cantidad de infusiones que podrán ayudarte a combatir la tos. El té de menta te ayudará a refrescar tu garganta, el té de limón antes de acostarte te ayudará a conciliar el sueño al no contener cafeína y el té de Tila es un expectorante natural.

4. Jengibre

El jenjibre tiene propiedades antistamínicas y descongestionantes. Puedes hacerte un té añadiendo rebanadas frescas y dejarlo hervir por 20 minutos. Cuélalo añade miel y exprime un limón.

5. Bebe abundantes líquidos

Tomar muchos líquidos adelgaza las mucosidades y mantiene las membranas húmedas y ayuda a expulsar las secreciones.

6. Un baño caliente

El vapor puede ser un gran aliado porque trabaja directamente en las vías respiratorias.

No está demás, aconsejarte que, si no ves mejoría con estos remedios, no te olvides consultar a tu médico para que te recete un tratamiento adecuado.

DesdeLaPlaza.com/Salud180/Rubén Scorche