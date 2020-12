¿Existen verdaderos motivos para ser infiel?

Ser infiel puede representar el máximo nivel de adrenalina para quien se lanza esa aventura, adentrarse a hacer con esa otra persona lo que no se hace con la pareja principal, pero indudablemente deja al engañado un alto nivel de desconfianza, dolor y lágrimas, mientras que el otro disfruta con ambos de su cruel «felicidad».

Cuando una persona es infiel, lo hace porque desea tenerlo todo, no renunciar a nada, por ello trata de conseguir todo lo que necesita sin importar que sea en diferentes personas, asegura la psicoanalista Eugenia Vega.

Vega, especialista de la Clínica de Asistencia a Pacientes de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM) señala «cuando elegimos a nuestra pareja renunciamos a ciertas cosas y rasgos de personalidad, y cuando se da otro amorío, es generalmente por las cosas que no tiene».

“Hoy en día uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos no sólo en relaciones de pareja sino como personas es que la gente no quiere renunciar a nada, quiere comodidad, dinero, pero no quiere trabajar”, indica Vega.

Para poder evitar este tipo de situaciones, aquellas personas que están buscando llenar vacíos con múltiples parejas deben analizar lo siguiente:

Motivos: para qué tener una relación con alguien más

Resultado: que se obtiene de esta segunda relación que no pueda surgir de la primera

Vacíos: qué es lo que verdaderamente llena esa otra persona

Situación que vive la relación principal: qué sucede con esa persona

Sin embargo, Eugenia Vega dice que lo complicado de la infidelidad es que las personas suelen no querer perder nada, situación que causa mucho daño a la gente que lo rodea.

La infidelidad también suele darse por la falta de comunicación, confianza, doble moral, algo como «yo no te pido a ti lo que le pido a mi amante, porque tu eres una niña decente y eres mi esposa, la otra puede tener libertad sexual».

Hay diversos factores que impulsan la infidelidad, como la educación, la cultura sobre el sexo, la intimidad, los valores de hombres y mujeres.

Habla con tu pareja antes de ser infiel

La psicoanalista asegura que si ya no hay amor en una relación, lo mejor es ser honestos y terminar de forma sana.

Pero si aún existen deseos de rescatar la relación, es necesaria la comunicación entre la pareja y dar a conocer los puntos en contra que pueden hacer caer a la persona en infidelidades, por ejemplo, la falta de libertad, la insatisfacción, falta de plenitud y felicidad con lo que se tiene.

Antes de echarle la culpa al otro, es recomendable autoanalizarse y ver qué es lo que sucede, ya que es más fácil culpar al otro, explica la especialista.

Ser sinceros no es difícil, ¿por qué no serlo con una persona que ha compartido tanto con nosotros y nos ha dado lo mejor de sí?

¡Antes de actuar, es mejor examinar!

