Es difícil mantener viva la llama de la pasión en la habitación, así que obviamente estás pensando en llevar tales actividades en otros lugares de tu hogar o de la ciudad. Y no nos referimos a un hotel, en esta ocasión está permitido pensar en tener sexo en la cocina (aunque no sea higiénico) e incluso ¡en la regadera!

Estos son los mejores lugares de casa para tener sexo:

La regadera

Fue hecha para una sesión de sexo candente. Tiene un ambiente caliente, mojado y te obliga a no usar ropa. En cambio, no es el lugar más favorable si no sabes qué hacer. Primero que nada, debes tener un lubricante de silicona para evitar lastimarte. En segundo lugar, considera la posición. Como el lugar está mojado, hay altas probabilidades de que te resbales (o él… o juntos), así que debes ser lo más cuidadosa posible. Nuestra recomendación es que te penetre por atrás, pero también pueden sentarse en el piso y ponerte encima de él.

El sillón

Mientras piensas en lugares excitantes para hacer el amor, no descartes el sillón de la sala. Es cómodo, casual, provee de soporte y es lo suficientemente amplio como para experimentar con diferentes posiciones. Para la primera vez y si te sientes algo tímida, ponte arriba de él para apoderarte de tu placer; si los colchones no cooperan con tu posición, pídele a tu galán que te ayude a moverte. Otra excelente opción para los sillones es el 69 ya que es cómodo y amplio para satisfacer sus necesidades.

La cocina

Sabemos que no es lo más higiénico del mundo, pero eso lo hace tan excitante. Cual película de Hollywood, usen la mesa de la cocina para tener relaciones y no duden en agarrar un poco de chocolate, mermelada y chantilly para amplificar las sensaciones.

DesdeLaPlaza.com/eme/MB