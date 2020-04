Cinco cosas que no le deberías prohibir a los niños

Muchas veces tratamos de proteger tanto a nuestros hijos y sin darnos cuenta evitamos su desarrollo óptimo. Hay muchas cosas que no deberías prohibir a los niños porque el miedo puede causarle trastornos que se podrán evidenciar de manera negativa durante su vida.

Conoce algunas cosas que no deberías prohibir a los niños:

1. Dejarlos que coman solos

Muchos padres prefieren darle la comida para evitar algún tipo de desastre o por mantener la higiene, al tocar los alimentos pensamos en las bacterias que pueden estar expuestos. Pero tomar sus alimentos con las manos estimula a los niños al sentir las diferentes texturas, agarrar la cucharilla, tomar un vaso, hace que el desarrolle su propia independencia. Impedir que no lo haga no sólo hace que pierda la confianza en mismo si no que se vuelve una persona dependiente.

2. Participar con ellos en las actividades

Por miedo muchos padres prefieren hacer todas las actividades solos para evitar algún tipo de accidentes o porque no lo van hacer igual que ellos. Pues es normal que por la falta de experiencia ellos no pueden hacer las cosas tan perfectas como los padres, pero esto ayudará a los niños a desarrollar disciplina para el futuro y puede ir conociendo lo que le gusta o no. Decir no lo hagas, yo lo hago, aléjate que tu no podrás, son palabras negativas que pueden causar retraso en el desarrollo de sus actividades hasta llegar al punto que no tendrán la iniciativa de hacer algo por miedo o desinterés.

Si los niños muestra algún interés por algún deporte ayudarlo, practicar y participar en las actividades crea confianza en ellos mismos, mejora la salud, previene la obesidad, ayuda en el crecimiento, aprende a interactuar con otras personas y trabajar en equipo.

3. Dibujar si ningún tipo de ayuda

El dibujar sin ayuda de los padres es muy importante, a través de ellos pueden desarrollar su creatividad, expresar su personalidad, inquietudes, molestias, y todo lo que sienten en general, también puede ser un medio de distracción. Es importante tomar en cuenta la edad de los niños para darles los materiales de dibujos actos para su edad ya que si son muy pequeños puede ser peligroso por algún tipo de intoxicación o accidentes debido a ellos suelen llevarse todo lo que encuentran a la boca.

4. Dar su opinión

Hablar con los niños es muy importante, pero cuidado como les hablas. Escuchar sus opiniones es crucial para el bienestar de su futuro, crear un entorno de comunicación puede ayudar a evitar muchos problemas, el infante se expresa y trata de comunicarse dependiendo del entorno donde se encuentre. Muchos de ellos no expresan lo que realmente les sucede por miedo a la reacción de sus padres. Así trata de evitar gritar o ser violento a la hora de hablar, esto puede causar traumas y por ende ocasionar problemas en su conducta.

5. Ver caricaturas

Bajo una adecuada supervisión la televisión puede ser un factor importante en su desarrollo creativo, mejorar el lenguaje, se recomiendan las caricaturas no violentas y educativas que pueden beneficiar a tu niño.

DesdeLaPlaza.com/eres curioso/RS