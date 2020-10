¡Que no te quite el sueño! Cinco mitos sobre qué comer en la noche

A raíz de toda la tendencia fitness muy de moda en la actualidad, son tantos los mitos que han surgido y ganado fuerza sobre el riesgo que corremos de aumentar de peso, sin embargo, aquí nos encargamos de desmontar cinco de los mitos más sonados a la hora comer en la noche, y así sabrás cuáles puedes mantener y cuáles debes descartar para quitarte un peso de encima.

Comer después de las 8 p.m. hará que aumentes unos kilitos

Esta es una de las mentiras más corrientes. Ingerir alimentos de noche no es malo y no está ligado al aumento de peso, a menos que consumas demasiadas calorías en el transcurso del día. En realidad no existe una hora específica en la que no debas comer para poder bajar de peso.

Las comidas integrales son la mejor opción

No necesariamente consumir alimentos bajo en calorías significa que es lo mejor. Verdaderamente no existe una definición exacta de lo que es comida saludable, ya que estas también pueden ser altas en calorías, grasas y sales como cualquier otro alimento, aunque otro punto también importante, es que suelen ser altas en el costo.

Una dieta baja en carbohidratos te hará perder kilos al instante

No es tan malo ingerir carbohidratos, más bien nuestro cuerpo necesita de ellos para su correcto funcionamiento, pero ello no es garante de que todos los carbohidratos sean buenos para todos. Te recomendamos consumir los proporcionados por las frutas, verduras y granos enteros.

Hay tomar 8 vasos de agua al día como mínimo

La hidratación en el ser humano es sumamente importante, pero ello no significa que todos debamos realizar la ley de los ochos vasos de agua diarios, además, cada persona tiene una necesidad de líquido en su organismo totalmente distinta. Los líquidos como el café, té, leche, zumo, y líquidos provenientes de los alimentos que consumimos (sopa, frutas y verduras), también pueden contar como el consumo de agua diaria. El agua no tiene componentes mágicos sustanciales que te pueden hacer perder de peso.

Los alimentos frescos son más sanos que los congelados/enlatados

No tenemos duda de que las frutas y verduras son un completo deleite, pero no, no es cierto que siempre son la mejor opción, ya que mientras se mantienen en las cestas de los supermercados o en nuestros refrigeradores, pierden nutrientes. Por otra parte, los alimentos congelados pueden conservar una mayor cantidad de nutrientes. Los enlatados son procesados rápidamente y de igual forma se conservan la mayoría de sus nutrientes. En términos generales, tanto los alimentos enlatados como los congelados pueden ser una buena opción para su consumo y saludables para tu organismo.

Y si tú crees fielmente a alguno de estos u otros mitos, puedes hacérnoslo saber a través de los comentarios y nuestras redes sociales.

DesdeLaPlaza.com/Eonline/LDJ