Estos siete alimentos están en tu cocina y pueden matarte

Muchos alimentos son nocivos para la salud, razón por la que los médicos nos recomiendan consumirlos moderadamente. En exceso, la sal, grasas, harinas y azúcares refinados son los principales factores de riesgo para la salud. Nadie puede negar que, en exceso y a largo plazo, pueden ser peligrosos para la salud.

Ahora bien, existen algunos que pueden ser letales al momento de comerlos y que seguramente tienes en tu cocina. Hoy te mostraremos siete alimentos que pueden causarte graves problemas de salud o incluso hasta la muerte, y no lo sabías. Comencemos, seguro te sorprenderás…

Miel

La miel sin pasteurizar contiene una toxina conocida como andromedotoxina. El envenenamiento por miel puede ser fatal en personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Asimismo, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en algunas horas.

Castañas de cajú

Las castañas de cajú crudas son tóxicas. Afortunadamente, las que encontramos en el supermercado fueron tratadas al vapor para removerles el urushiol. Al contacto con la piel puede generar dermatitis, y si es ingerido puede causar una grave reacción alérgica. Claro que podemos confiar en las castañas del supermercado, pero de todas formas debemos tener cuidado.

Yuca

Las raíces de la mandioca o yuca, contienen altas concentraciones de linamarina. La linamarina es un glúcido que dentro de nuestro organismo se descompone en cianuro de hidrógeno, del cual ya hemos hablado. Consumir yuca cruda no es algo habitual y la cocción elimina gran parte de las toxinas, sin embargo, es importante tener cuidado, porque algunas toxinas pueden ser realmente resistentes.

Atún

El atún contiene una considerable concentración de mercurio. Normalmente, nuestros riñones lo procesan en forma adecuada y no representa un peligro. Ahora bien, si nuestro organismo no lo procesa como debe, el mercurio puede dañar el normal desarrollo de las funciones cerebrales. Puede causar mareos, desmayos y falta de coordinación. ¡Ten cuidado si comes demasiado!

Almendras



Las almendras contienen cianuro de hidrógeno. Un consumo de apenas 7 u 8 almendras puede generar problemas fisiológicos en un adulto y ser fatal en un niño. Así que es preferible no consumir demasiadas. Una pena, ¿no?

Nuez moscada

La nuez moscada tiene efectos alucinógenos y en grandes cantidades, puede generar convulsiones y paranoia. Esto ocurre gracias a la miristicina, que actúa de forma similar al ácido lisérgico. En las cantidades que normalmente se utilizan en cocina no representa un gran peligro, pero ha habido serios casos de intoxicación con nuez moscada al intentar utilizarla como una droga psicoactiva.

Cerezas

Las semillas de las cerezas contienen un tipo de cianuro de hidrógeno llamado ácido prúsico. Una alta concentración de este ácido puede matar a un humano en minutos. Fue utilizado en grandes cantidades por los nazis en los campos de concentración. Así que ten cuidado, ¡separa bien la pulpa de la semilla!

DesdeLaPlaza.com /Ojo Curioso /ABD