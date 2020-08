¿Sabías lo que sucede en tu cuerpo si no tomas suficiente agua?

Sabías lo que sucede en tu cuerpo cuando no tomas suficiente agua durante el día. ¿No tienes idea? Aquí te vamos a mostrar una serie de consecuencias que ocurren si te pasas por alto beber el vital líquido y que fueron publicadas publicada por la revista Cosmos de este mes en su edición de primavera.

Por tal motivo no en vano el Instituto de Medicina de los Estados Unidos sugiere a las mujeres tomar 9 vasos de agua al día, eso es 72 onzas (Oz), es decir, 2 litros. Si eres una persona muy sedentaria, te la pasas atado al computador y padeces de mucho estrés, es necesario que te lo plantees como meta diaria.

Si no ingieres el vital líquido podrías sufrir estas complicaciones que indicamos a continuación:

Serios problemas de salud

Mucho se ha escuchado sobre el consumo óptimo de agua el cual parece estar relacionado con la ventaja de no padecer cálculos en los riñones, cáncer en las vías urinarias y de colon así como a los ataques al corazón, esto debido a que el agua es un purificador no solo mejora la circulación sino que limpia a nuestro organismo de desechos. Por eso si algún día despiertas de mal humor, no viene mal beber un vaso de agua.

Tu metabolismo se estanca

Según el Dr. Howard Murad en su libro The Water Secret (2010), un estudio independiente demostró que el ritmo metabólico basal (las calorías quemadas en reposo) aumenta cuando el cuerpo está lo suficientemente hidratado, de modo que si deseas bajar de peso, toma agua.

Se te queman las neuronas

Así concluyó el Instituto de Psiquiatría de King College de Londres en 2011 mediante una investigación donde afirmó que los adolescentes deshidratados manifestaban una considerable reducción del tamaño de su cerebro, lo que significa, se replegaba más del cráneo y aunque podían seguir ejecutando las mismas acciones como estudiar, jugar en consolas de video o resolver problemas, los adolescentes deshidratados requerían más energía y esfuerzo mental.

Comes mucho más

Otro estudio del Institute for Public Health and Water Research reveló que las personas acostumbradas a tomar dos vasos de agua antes de comer queman más calorías y sienten mayor sensación de saciedad que aquellas que no lo hacen.

Te ves más vieja

El Dr. Murad también describe en su libro que el agua es capaz de renovar nuestra piel y alejar los terribles surcos que se forman en pieles secas. En efecto; como un componente revitalizador tiene la propiedad de darle más tonicidad a la piel la cual empieza a deteriorarse con el paso de los años.

