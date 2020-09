Tips para aplicar el «dirty talk» con tu pareja

Generalmente son los hombres los que conocen más del «dirty talk» (hablar sucio). Saben qué decir, cuán y con qué entonación. Mientras que las mujeres en algunas ocasiones se vuelven un manojo de nervios al soltar una frase «sucia».

Sobre todo, temen que en vez de sonar seductoras y todas unas maestras sexuales, se escuchen ridículas y hasta vulgares.

¡Pero calma! Aquí te dejamos unos súper tips para ser toda una experta en el arte del «dirty talk»:

– Velo como un reto divertido, no te traumes pensando que no te saldrá. El mejor consejo es comenzar con una frase que sea sencilla, aunque no sea tan hot. Un halago o confesarle que todo el día has pensado en él, es un buen inicio.

– Háblale al oído, el simple hecho de rozar su cuerpo con el tuyo y acercarte provocativamente a su oído (que por cierto, es una zona erógena), comenzará a alterar sus sentidos. Vuélvelo loco con un travieso susurro.

– ¡Practica! Se vale, aunque dicen que el ‘dirty talk’ es algo natural, no olvides que ‘la práctica hace al maestro’ la verdad es que no está de más que hagas una lista de frases traviesas y las ensayes frente al espejo.

– Atrévete a decirle lo que sientes, ¡en serio! Susúrrale que te encanta cómo toca, lame, muerde, (tus boobs, pezones, piernas, cuello). También puedes sacar un poquito de tu lado dominatrix y sugerirle cómo o dónde acariciarte, o que aumente su intensidad. Puedes darle ‘más sabor’ a tu entonación con un suave gemido.

– Sé honesta. No se vale decir cosas como ‘Ya casi llego’ o ‘Estás tan duro’ si no son verdad, imagínate que le dices la segunda frase a tu chico y él apenas comenzó a calentar motores. Y de la primera… bueno, si no la dices en serio, lo único que lograrás es que tu clímax quede en la fantasía.

DesdeLaPlaza.com/Veintitantos/MD