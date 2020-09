Mitos más comunes sobre los bisexuales

Muchas cosas se dicen de los bisexuales (personas que sienten atracción por los dos sexos) como, por ejemplo, que mantienen relaciones afectivas con los dos géneros, simultáneamente, para “saciar cada uno de sus vacíos”; ese es uno de los tantos mitos que debes dejar de creer.

Si los homosexuales han sido vilipendiados mediante mitos y estigmas, los bisexuales llevan la batuta, pues se les tildan de confundidos y más propensos a la infidelidad porque tiene varias opciones para elegir, así que sus parejas no solo se preocupan por el género opuesto sino por ambos.

Estos son algunos de los mitos que hay alrededor de sus vidas, pero veamos ahora otros más comunes:

Los bisexuales están confundidos o están pasando por una etapa

Es la más frecuente, pues muchos gays y lesbianas pasan por un momento en el que se identifican como bisexuales, antes de definir completamente su orientación sexual.

Y si bien algunas personas dicen ser bisexuales en algún momento de sus vidas antes de identificarse con alguna orientación sexual, quienes se declaran completamente bisexuales están 100 por ciento seguros de cómo se sienten frente al mismo sexo y frente al opuesto.

Los bisexuales son más propensos a la infidelidad

Al tener un mayor número de «amantes potenciales», se cree que los bisexuales son más infieles. Sin embargo, la infidelidad tiene que ver con nuestras decisiones personales, y la orientación sexual no tiene nada que ver.

No se puede ser bisexual. Hay que elegir solo una

O eres homosexual o heterosexual. Varias personas no pueden entender que existan las dos. No obstante, para los bisexuales es algo perfectamente natural y no pueden evitar el hecho de sentirse atraídos tanto por hombres como por mujeres.

Las mujeres bisexuales dicen serlo para excitar a los hombres heterosexuales

Tener sexo con dos mujeres al tiempo es una fantasía recurrente en los hombres heterosexuales y a muchas mujeres también les gusta hacerla realidad. A otras simplemente les interesa explorar su sexualidad.

Sin embargo el ser bisexual va mucho más allá, pues implica atracción sexual y /o romántica. No todas las mujeres bisexuales están pensando en el placer masculino.

Para ser bisexual, tienes que sentirte atraído por ambos géneros en la misma manera

La atracción sexual no siempre se da en un 50 – 50. Es posible ser bisexual y sentirse ligeramente más atraído al propio sexo o al opuesto. No es algo que se dé en las mismas proporciones, y puede cambiar a lo largo de la vida.

DesdeLaPlaza.com/actualidad360/WG