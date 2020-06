Tips para superar inseguridades sexuales

Al momento de tener relaciones es normal que miles de inseguridades sexuales salten e inventamos cientos de excusas para no sentirnos avergonzados.

Por eso muchas personas no pueden tener sexo con las luces encendidas o les da mucha pena desnudarse enfrente de su pareja. Entendemos que es algo muy normal y sucede con frecuencia, pero si esas inseguridades sexuales siguen a pesar de los años, es hora de que tomes acción y las superes de inmediato. Por ello te traemos estos tips que seguro te ayudarán.

Te preocupan tus “cauchitos” durante el sexo

Concéntrate en las sensaciones y deja de estar pensando en tu aspecto físico, no te das cuenta que estas desperdiciando el tiempo en cosas triviales que evitan que disfrutes del momento, deja volar tu imaginación y usa todas las posiciones que te hagan sentir ese momento de hacer el amor con tu pareja.

No vale que pienses que si estas gordo o que si lo otro, tu novio o novia esta concentrada en disfrutar de la intimidad y el placer de ambos ¿por qué no hacer lo mismo?

Te preguntas si ahí abajo todo está normal

Hay que agradecerle a la pornografía y cirugías plásticas por hacer que las mujeres tengan vergüenza por el color y forma de su vagina.

Pero la verdad es que los hombres no le prestan tanta atención; para ellos son como el helado: vienen en muchos sabores, formas y colores, pero todos saben bien y sirven para lo mismo. ¿Y quién no ama al helado? Si tu pareja no aprecia lo que tiene, definitivamente no merece estar en la cama contigo.

Piensas que no eres buena en la cama

Sólo necesitas a un patán que te diga que no le gustó para sentirte mal contigo misma y tus habilidades eróticas, pero detente un momento el buen sexo no lo defines tú sólita, también tiene mucho que con la otra persona con la que compartes ese instante y tu confianza.

Además no es como el porno: no necesitas experimentar con todo, probar con muchas posiciones o prácticas sexuales. Mientras sepas lo que te guste, pruebes con cosas nuevas de vez en cuando, y estés dispuesta a pasar un muy buen rato, ¿qué puede pasar? Hazte dueña de tu placer y de cómo conseguirlo.

