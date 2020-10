Conoce cinco tips para tener mejor sexo bajo el agua

Tener sexo bajo el agua es una de las fantasías sexuales que tanto hombres como mujeres incluyen en su lista de cosas por cumplir.

Sin embargo, sucumbir ante las tentaciones acuáticas puede traer inconvenientes o riesgos que son importantes y debes tener en cuenta.

1. Lubricación. Puede pensarse que el agua puede crear lubricación extra, sin embargo, esta barre la lubricación natural del cuerpo de las mujeres. Por ello, lo mejor es utilizar un lubricante de silicona (que no es soluble en agua) ya que permitirá que la penetración sea cómoda para ambos.

2. Sexo en la piscina. Si van a tener sexo en la alberca, debes tener cuidado con el cloro del agua. Lo aconsejable es que, para darle el mayor placer a tu pareja, practiquen sexo oral mientras él o ella se sientan al borde de la misma.

3. Sexo en la regadera. La ducha es una excelente opción para tener sexo de pie, ya que de este modo ambos disfrutan el placer de mojarse sin que haya posibilidad de que entre exceso de agua en la zona genital. Lo ideal es tener algún apoyo (de donde asirse) cuando el hombre penetre a la mujer por atrás, por ejemplo. Empleen un tapete antideslizante para evitar una caída a causa del suelo resbaladizo.

4. Sexo en el mar. El agua salada no es el mejor medio para la vagina de la mujer, además de que la arena suele provocan irritación o algunas heridas a la piel. Lo más recomendable, en realidad, sería tener relaciones en la playa, colocando una toalla o manta que les proteja de la arena. Otra opción es adentrarse en el mar, hasta que el agua cubra la cintura de ambos.

5. Sexo seguro en cualquier ambiente acuático. Recuerda que siempre tienes que utilizar preservativo aunque estés en el agua. Colocarlo una vez dentro es complicado, lo mejor hacerlo antes de entrar. Aunque no se conocen a fondo la influencia del agua de mar o de los productos químicos sobre el látex, es recomendable utilizar algún otro método anticonceptivo.

No olvides que antes de tener sexo en el agua es recomendable realizar juegos o caricias antes de esto, para que ambos estén bien lubricados. A parte, la sensación que brinda el agua les hará entrar en un clima de tranquilidad y placer.

Debes tener en cuenta que el agua no resulta ser un método anticonceptivo para prevenir embarazos o enfermedades, si bien el hombre toma medidas para que la mujer no quede embarazada al momento de eyacular, eso no evitará la posibilidad de contagio de alguna enfermedad.

DesdeLaPlaza.com / Noticias24/ KH