¿Tus senos pierden firmeza? Cinco errores que estás cometiendo

¡No permitas que la fuerza de gravedad te gane la partida! Tus senos no tienen por qué apuntar al suelo. Por el contrario, en tu poder está que se vean más voluminosos y firmes. Toda mujer quiere tener pechos en buena forma a lo largo de su vida. La flacidez de la mama es un proceso natural que ocurre con la edad en la que los senos pierden su flexibilidad y elasticidad.

Pero ahora bien, presta mucha atención a lo que deberías evitar.

1. Perder y ganar peso demasiado rápido

Si eres una mujer que gana y pierde peso habitualmente y además de forma rápida es posible que tus pechos se vean afectados y que creen un efecto acordeón al tensar y destensar la piel.

2. Fumar

Estoy segura de que sabes que fumar solo perjudica tu salud, pero además también daña tu piel. El tabaco la debilitará y hará que no reciba el suficiente suministro de sangre, por lo que el cigarrillo, además de empeorar su aspecto, hará que tus pechos se vean más caídos.

3. Seguir una mala dieta

Si sigues una mala dieta también estarás perjudicando la salud de tus senos. Esto hará que engordes a un ritmo acelerado, algo que (como mencionábamos más arriba) hará que tus pechos se caigan.

4. Usar un sujetador que no te da un buen apoyo

La mayoría de los sujetadores están fabricados con materiales flexibles para que sean cómodos, pero con el paso del tiempo se desgastan, se estiran y dejan de dar el apoyo que los senos necesitan.

También puede pasar que uses un sujetador mal ajustado que contribuya a que tengas unos senos caídos. Es necesario que averigües cuál es tu talla de sujetador exacta y que te compres el sujetador que realmente les dé apoyo a tus senos.

5. No protegerte del sol

Los senos sobre todo en la parte del escote, pueden quemarse muy fácilmente ya que tienen la piel fina y sensible. De hecho, pueden salir dañados y sufrir un envejecimiento prematuro por no protegerlos del sol. Dada esta realidad, es necesario que evites exponer tu piel al sol y, si lo haces, no te olvides de una buena protección solar.

Sin embargo, más allá de estas recomendaciones, debes recordar que tu belleza no depende de si tus pechos están más o menos caídos. Que tus senos se caigan es algo natural que a todas (excepto a los pechos operados) nos pasa antes o después: la lactancia materna, la pérdida de colágeno y elasticidad en la piel… todo hará que tu piel de los senos deje de ser tersa. Pero tu belleza es tuya y no importa si tienes los pechos más firmes o menos, lo que importa es que te aceptes tal y cómo eres, ¡porque sencillamente así eres bella!

