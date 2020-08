¿Ya estás a medio siglo? Siete análisis médicos que debes realizarte

Desde luego tener 50 años de edad no es sinónimo de senilidad. Todo lo contrario, es el momento preciso para ser quien quieras ser. Sí tus hijos ya no son «tan bebes» tienes tiempo libre suficiente para conocer tus fortalezas y debilidades, y si no, también.

Sin embargo, esta también es la edad en que todos los seres humanos somos más propensos a sufrir determinadas enfermedades, pues nuestros órganos se van deteriorando con el tiempo y ya no es el mismo de antes. Por lo que, es necesario prestarle más atención a tu cuerpo y someterte periódicamente a determinados análisis médicos a fin de preservar la salud.

En este sentido, ElMundo.es consultó a diversos especialistas y elaboró un artículo en el que menciona los análisis médicos a los que uno debe someterse cuando llega a los 50 años de edad.

1.- Mamografía

El cáncer de mama es uno de los que se puede diagnosticar de forma precoz, pues permite observar lesiones en las mamas aunque sean incipientes. Lo ideal es que las mujeres entre los 50 y 69 años se sometan a esta prueba cada dos años. Las mujeres más jóvenes con predisposición genético a la enfermedad, también deberían realizarse el análisis.

2.- Citología

El cáncer de cuello uterino también se puede detectar antes de que se manifieste. Por ello, lo ideal es que todas las mujeres de entre 25 y 65 años se sometan, al menos una vez cada tres años, a revisiones ginecológicas que incluyan una citología cérvico-vaginal (más conocida como test de Papanicolau). Esta prueba, que no es dolorosa y se realiza tomando muestras celulares del fondo de la vagina y el cuello uterino, permite diagnosticar la existencia de lesiones premalignas y poner en marcha acciones terapéuticas si fuera necesario.

3.- Exámen de próstata

La Sociedad Norteamericana del Cáncer recomienda que los hombres comiencen a examinarse por la presencia del cáncer de próstata a los 50 años, aunque aquellos que puedan encontrarse bajo un riesgo mayor a la enfermedad deberían examinarse a los 45 años. Este examen le da al médico una idea general del tamaño y condición de la próstata.

4.- Colonoscopia

Un examen invasivo que permite identificar posibles pólipos precancerosos o la existencia de un tumor. Según la Asociación Española contra el cáncer, el 90% de los cánceres de colon y recto podrían curarse si se detectan de forma precoz.

5.- Analítica

Los análisis de sangre son muy útiles para ayudar en el diagnóstico de distintas enfermedades infecciosas, alteraciones relacionadas con la diabetes o una anemia. Estos análisis suelen incluir un estudio hematológico (sobre los distintos componentes de la sangre) y otro bioquímico que analiza el estado de la glucemia, el ácido úrico, las transaminasas o la bilirrubina.

6.- Tensión

La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, y lo peor es que es asintomática y capaz de pasar desapercibida por mucho tiempo. Las personas con enfermedades crónicas como diabetes, distintas cardiopatías o problemas renales deben tener mucho cuidado con su tensión arterial y someterse a controles de forma habitual.

7.- Revisiones oftalmológicas

El riesgo de sufrir glaucoma aumenta a partir de los 40 años de edad, siendo la segunda causa de ceguera en el mundo. Aunque existen distintos tipos, todos causan un daño en el nervio óptico que, si no se detecta a tiempo, conduce a la pérdida de visión. Para evitarlo, los especialistas recomiendan someterse a revisiones oftalmológicas al menos una vez cada cinco años después después de los 40 años.

