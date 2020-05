Muchas páginas, personas, marcas, etc; hablan de lo “fácil” y genial que es generar ingresos de manera remota, es decir desde casa o el lugar en el que te encuentres. “Te invito a una gran oportunidad” suele ser el inicio de muchos mensajes que hoy en día recibimos y en esta situación (pandemia) como que se han multiplicado por 1000.

Ahora bien, luego de una, casi siempre, amable invitación, está el (en estas u otras palabras) “debes pagar tal cosa”; algo que de verdad no tenemos que subestimar, pues hoy en día cada mínima cosa por más insignificante que parezca tiene un valor al que normalmente se le coloca un precio, y está bien. Sin embargo, no todo es color de rosa y sé que muchos nos quedamos en el momento cero de la verdad por incontables razones, la mayoría incluye en esta lista la realidad económica en la que vive, en donde lo urgente siempre vence a lo importante (primero comer y después existir).

Venezuela, nada fácil ¿no? Con solo escribir y leer el nombre causa angustia (lamentable, pero cierto). Aquí las inversiones en ese tipo de negocios online “rentables” o no, son para un grupo de personas que ya posee un poder adquisitivo digamos moderado-alto (mientras más das más recibes, en todos los sentidos, así de simple). Es por ello que en esta entrada quiero compartir ideas y opciones para generar ingresos desde casa sin tener que gastar dinero o invertir poco (pero sí invertir en mucha aplicación, perseverancia, formación y educación digital, así que no es gratis tampoco). No digo que esto es para personas de bajos recursos, pero sí de recursos moderados y medios, para quiénes no confían en esos negocios de la invitación a la “oportunidad de su vida”, o para lo que les gusta un camino más “seguro”, o para el que quiera explotar sus habilidades de otra manera, para todo el que lo necesite aquí va:

Debes tener en cuenta cuatro cosas muy importantes para poder hacerlo de manera remota:

1. Actitud positiva, para poder tener una mente abierta a miles de posibilidades que hay en la web.

2. Internet, esencial para poder conectarte con el mundo digital.

3. Un teléfono inteligente.

4. Una computadora (laptop o pc).

PD: Puedes trabajar sólo con el teléfono o sólo con la pc, pero será un poco más difícil.

Te resultarán rentables y lucrativas las siguientes ideas y opciones para generar ingresos en el mundo digital, si le dedicas tiempo y aplicas disciplina en lo que elijas hacer. El punto de partida luego de repasar los cuatro ítems anteriores consiste en conocer las ofertas disponibles en el mercado y las plataformas que existen para conseguir clientes potenciales, por ejemplo: si te animas a escribir para una página web cómo esta en donde me lees, ¿cómo puedes encontrar a quiénes contratan a las personas para redactar en un portal digital?

Entre las ideas y opciones para generar ingresos en el mundo digital:

1. Marketing de afiliados: Consiste en recomendar productos para su venta online. En esta modalidad generalmente necesitas pagar una suscripción la cuál realizas a través de la compra de un producto de una marca, que para ti como afiliado ya viene con un descuento, después de esto te suministran un código con el cuál puedes recomendar a más personas a comprar los productos de la marca (y tener descuentos), así tu recibirás un porcentaje de ganancia de quienes compren los productos a través de tu código. Esta opción puedes buscarla en las redes sociales como Instagram en donde podrás encontrar marcas desde: ropa, maquillaje, zapatos, comida, etc. Es importante tener una buena reputación online que vaya acorde a la marca que desees recomendar, finalmente puedes postularte enviando alguna presentación de ti como marca personal, en la que puedes incluir tus gustos, tu alcance, etc.

2. Rellenar encuestas: Miles de empresas en el mundo requieren de información que solo tú como consumidor puedes darles, por cada encuesta que llenes vas acumulando dinero en dólares electrónicos que pueden ser retirados en cuentas como Paypal.

3. Blogs: Consiste en crear y administrar un espacio en la web (muy parecido a una página web) en donde podrás compartir conocimientos, experiencias, tips, reseñas, etc. Es más complejo de monetizar (sobre todo por el tiempo en el que ves los frutos), pero aquí tienes múltiples opciones, desde manejar blogs para grandes empresas hasta vender espacios publicitarios en el tuyo e intercambiar productos por menciones o reseñas (solo alguna de las maneras de monetizar un blog, son muchas más).

4. Gestión de redes sociales: Consiste en formarse como Community Manager, para ser un potencial gestor de comunidades. Debes convertirte en una máquina de interacciones humanas, la empatía es el requisito primordial para esta profesión. Lo principal es la formación digital, conocer el funcionamiento de todas las redes sociales, como manejar el marketing según cada cliente, y muy importante la gestión del contenido de valor y su calidad visual (sin errores ortográficos, colores, tamaños, tipografrías, etc). Los ingresos a través de esta profesión son bastante fructíferos si eres realmente alguien que se formó para ello.

5. Asistente virtual: Se trata de brindarle soporte remoto a las compañías, marcas o emprendimientos, desde redacción de documentos hasta búsqueda de proveedores, envíos de correos, búsqueda de información, etc. Cualquier solicitud virtual que este bajo contrato y que la empresa solicite.

6. Crear talleres y cursos online: Si tienes una profesión que manejas de manera fluida off-line es tiempo de llevar esos conocimientos al mundo digital y compartirlos con quiénes puedan necesitarlo, ubica esos temas en los que puedas ser prácticamente un experto e idea una manera en la que puedas generar algunas charlas, cursos o talleres pagos, brindando herramientas verdaderamente útiles a quiénes puedan inscribirse.

7. Ofrecer servicios free-lance: Diseñadores, transcriptores, traductores, correctores, editores de videos o audios, o cualquier profesión que pueda brindar servicios o asesoría digital puedes cobrar por ello.

8. Escribir para sitios web: Comunicadores sociales, amantes de la escritura, expertos en algún tipo de tema pueden ubicar páginas web de empresas, periódicos digitales, start-ups, blogs, etc; que requieran de un generador o redactor de contenido.

En fin son múltiples las opciones que hay en la web para generar ingresos, solo debes apuntar a la que más se adapte a ti. A continuación voy a dejar algunas recomendaciones que puedes iniciar en Google y acciones para encontrar lo que estás buscando, es muy importante que siempre sectorices tu búsqueda pues la mayoría de las veces varían las opciones dependiendo del país en donde te ubiques y mientras más específico seas mejor:

1. Abre un perfil en Linkedin (red social para empleos). Hay millones de ofertas de empleos virtuales, es como tener un currículum visible en la web, y en donde las empresas podrán ubicarte dependiendo de lo que tú sepas realizar, más adelante puedo compartir cómo tener un perfil de Linkedin exitoso.

2. Páginas para realizar encuestas que paguen dinero real en paypal (debes leer bien todas las opciones).

3. Puedes utilizar programas como Canva para generar post y documentos para la realización y promoción de tus charlas y talleres.

4. Ubica los correos en las páginas web de las grandes y medianas empresas que estén operando en tu país y envía un currículum y correo creativo ofreciendo tus servicios como asistente virtual.

La manera en como tu investigues y llegues al objetivo puede variar, sé perspicaz.

No me queda más que darte gracias por leerme, es importante para mi saber que puedo ser ese empuje que tanto necesitas y acá entrego para ti el aporte más valioso que es mi conocimiento. Para ti siempre #AguasantaEscribe

Mi Instagram te lo dejo por acá: @aguasantamoreno