En tiempos de coronavirus, cuarentena, pandemia o el nombre que le quieras dar, he venido a compartir en este espacio una recopilación de opciones para la formación digital que deberías considerar para tu evolución en un momento lleno de cambios y tan desafiante como este. En palabras de otros “un momento nunca antes visto”.

Empresas, agrupaciones y expertos que dictan cursos online gratis:

Google

El motor de búsqueda más popular que existe, colocó a disposición “Google Actívate” y “Google Garage Digital” para la formación digital, ofreciendo más de 33 cursos gratuitos.

Entre algunos de los cursos gratuitos y además certificados por casas de estudios reconocidas a nivel mundial y respaldadas por el gigante Google están los siguientes:

– Marketing Digital

-Comercio Electrónico

– Transformación digital para empleo.

-Desarrollo de Apps

-Desarrollo Web

-Oportunidades del mundo Online

– Entra de lleno en las redes sociales

– Internacionaliza tu negocio

Aquí te dejo los links para que ingreses y elijas los que más te gusten.

Harvard

Una de las casas de estudio de educación superior más antiguas, importante y prestigiosa del mundo ofrece más de 150 cursos gratuitos –la mayoría en inglés- que propician el aprendizaje y la formación digital.

Algunos de los que se ajustan al ámbito digital son los siguientes:

– El emprendimiento en las economías emergentes.

– Introducción al desarrollo de juegos.

– Líderes de aprendizaje.

Aquí te dejo el link de una página que reseña a los más relevantes y te da acceso directo a la inscripción en cada curso:

Coursera

Plataforma dedicada a la oferta de cursos online que incluye a diferentes instituciones educativas de todo el mundo, en la que puedes conseguir formación desde arte, biología, ciencias, química, economía, etc; y lo mejor es que ofrecen cursos en diferentes formatos, multimedia, textos, videos, multitareas.

Entre los mejores cursos gratuitos que ofrecen actualmente se encuentran:

-Marketing digital

– Negociación exitosa

– Inglés empresarial: El marketing y ventas

Hay 53 opciones actualmente gratuitas, puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades, así que por acá te dejo el link:

Domestika

Es una plataforma de referencia, debate y promoción en el que aprendes diferentes disciplinas creativas en las siguientes categorías:

– Ilustración

– Marketing y Negocios

– Fotografía y Vídeo

– Diseño

– 3D y Animación

– Craft

– Caligrafía y Tipografía

– Tecnología

– Arquitectura y Espacios

Aquí te dejo el link para que veas los distintos cursos que ofrecen.

Crehana

Plataforma de educación digital, desde marketing hasta herramientas digitales. Aquí algunos de los cursos:

– Viernes 03/04/2020 Ilustratordesde cero

– Sábado 04/04/2020 Desing, Thinking e Innovación

– Domingo 05/04/2020 Photoshop desde cero

– Lunes 06/04/2020 Técnicas de Negociación

Link para inscribirse en los cursos gratis del día.

Estás son algunas de las páginas que recomiendo para el inicio en la formación digital que es el primer paso para generar ingresos de manera virtual, pues ¿cómo comienzas algo de lo que no tienes conocimiento? Lo primordial es conocer, explorar el mundo digital para poder adentrarse en la inmensa red de posibilidades que este campo permite y que de ahora en adelante será la nueva forma de economía mundial (ya viene cambiando desde hace muuuucho rato solo que hasta ahora podemos abrir bien los ojos y darnos cuenta).

Desesperarse, no es una solución, adaptarse es el camino, como los animales evolucionamos, y no podemos quedarnos atrás si queremos sobrevivir en un mundo tan cambiante como este, la información será nuestra mejor arma y herramienta para poder continuar.

Cree en el mundo digital y verás resultados, pero eso sí edúcate de verdad, no emprendas nada sin educarte, haz algo pero hazlo bien.

No serán resultados instantáneos, como todo requiere de tiempo y disciplina, requiere de investigación, lectura y experimentación, pero lo que si te aseguro es que si te inicias en la formación digital “los experimentos” no serán muchos, cuidado si el primero que hagas te salga muy bien.

Ten paciencia y utiliza todo este momento nunca antes visto para prepararte y comenzar a vivir del mundo digital porque, aunque esto acabe pronto, para allá vamos todos, y cito a Bill Gates: “Si tu negocio no está en internet tu negocio no existe”. En mis palabras te digo: si tu no te inicias en la formación digital, quedarás obsoleto, el medio digital será el más efectivo para sobrevivir y trascender después de esta pandemia.

Es de valientes sentir miedo y aún así ver esta situación como la oportunidad más grande de tu vida, no la desperdicies y ¡comienza ya!

Compartiré además cuentas de Instagram que me gusta seguir para estar actualizada en cuanto a este mundo digital, para que puedas tomar referencia y encontrar las tuyas propias, recuerda que este mundo es para todos y cada quién tiene referentes para sus habilidades y/o gustos: @mariangelruiztorrealba, @alianzaemprendedora, @caracasvalley, @vilmanunez, @gianchinnici, @emprendedoresdigitales_ve, @domestika, @emprendeaprendiendo.

Y muchas más se me va una semana escribiendo aquí.

Si tú llegaste hasta aquí, gracias por leerme y siéntete en confianza de buscarme en IG @aguasantamoreno y escribirme, preguntarme, lo que necesites buscaré la manera de ayudarte.

Una vez más para ti…

