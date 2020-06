Las 30 películas que todo abogado debe ver (+Tráilers)

Las leyes se hicieron para cumplirlas y en más de una ocasión provoca romperlas también, pero para velar que estas se cumplan están los abogados.

Si eres abogado, estudias derecho o tienes planeado hacerlo en algún momento te recomendamos que veas estas películas, que seguro te servirán de inspiración:

1) La ley del silencio (1954) – Estados Unidos

Johnny Friendly (Lee J Cobb), el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos para controlar y explotar a los cargadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy (Marlon Brando), un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malloy conoce a Edie Doyle (Eva Marie Saint), hermana de una víctima de Friendly, se produce en él una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada. A través de Edie conoce al padre Barrie (Karl Malden), que trata de animarlo para que acuda a los tribunales y cuente todo lo que sabe.

2) 12 hombres sin piedad (1957) – Estados Unidos

Un grupo de miembros de un jurado recibe el encargo de juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre. De los 12 miembros, 11 están convencidos de que el acusado es culpable de asesinato. Pero el duodécimo no tiene ninguna duda sobre su inocencia. ¿Cómo puede este hombre convencer a los otros miembros sobre la inocencia del joven?

3) Vencedores o vencidos (1961) – Estados Unidos

En 1948, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuatro jueces, cómplices de la política nazi de esterilización y limpieza étnica, van a ser juzgados en Nuremberg. Sobre Dan Haywood (Spencer Tracy), un juez norteamericano retirado, recae la importante responsabilidad de presidir este juicio contra los crímenes de guerra nazis.

4) El proceso (1962) – Francia

Basada en la novela homónima de Franz Kafka, esta película, junto con el libro, debieran ser obligatorios en cualquier curso introductorio de una carrera en Derecho. Con estas obras podemos apreciar la angustia y trauma que puede generar en un ciudadano común, las eternas batallas judiciales y burocráticas con que lidian los abogados día a día, pues el ciudadano no las entiende. La pesada atmósfera de la cinta, casi asfixiante, es un llamado para aquellos quienes todavía creemos en la justicia, trabajemos para que esta no se anquilose, no devenga en inaccesible. Esta genial película materializa como nunca un viejo refrán de nuestra profesión: “El poder de los abogados reside en la oscuridad de las leyes”.

5) Matar a un ruiseñor (1962) – Estados Unidos

Un afroamericano es acusado de violar una niña blanca. Es en este escenario que un abogado decide hacerse cargo de la defensa de este hombre, con toda seguridad de que su vida cambiará por la presión social ejercida sobre él. Es un retrato de época del sur profundo al este del Mississippi, pero también como la racionalidad legal puede ser facilmente suplantada por la irracionalidad racial. Plantea como los abogados, siempre tienen la posibilidad de cambiar la sociedad. Mediante lógica y argumentación. Incluso en los contextos sociales más adversos. La novela homónima que inspiró la película fue ganadora del premio Pullitzer.

6) Un hombre para la eternidad (1966) – Reino Unido

Este film nos transporta de una manera elegante y sencilla a los últimos años de Santo Tomás Moro, filósofo y aristócrata inglés que se opuso al casamiento del Rey Enrique VIII de Inglaterra con Ana Bolena. El Rey no se había divorciado de su primera esposa Catalina de Aragón, lo cual invalidaba su nuevo matrimonio. Tomás Moro, siendo un ferviente católico se opuso, sometiéndose inmediatamente a juicio. Utilizará todos recursos legales a su alcance para tratar de convencer a un jurado ya decido a ejecutarle por orden del propio rey. Tomás Moro personifica el clamor por justicia, a pesar de los intentos del poder terrenal de apropiarse de la vida y derechos de las personas.

7) Sócrates (1971) – Italia

El director italiano deicidio llevar a la pantalla la vida de grandes filósofos. En esta entrega narra el juicio que compatriotas atenienses hicieron sobre Sócrates, alegando que corrompía a los jóvenes con sus charlas. Esta película no sólo es interesante porque desarrolla con precisión el conocimiento histórico que tenemos sobre el proceso real que se llevó a cabo. También nos confronta a dilemas acerca de la justicia, quien está más capacitado para administrarla y hasta qué punto la vida de un ciudadano puede ser determinado mediante preceptos legales.

8) Todos los hombres del presidente (1976) – Estados Unidos

En 1972, dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), comienzan a investigar lo que parece ser un poco importante allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Sus descubrimientos desencadenan el llamado ‘caso Watergate’, que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon.

9) Kramer contra Kramer (1979) – Estados Unidos

Cuando Ted Kramer (Dustin Hoffman), un ejecutivo de publicidad, es abandonado por su mujer (Streep), tiene que hacerse cargo por primera vez de su hijo: deberá conquistar el afecto del niño y hacer de padre y madre a la vez, sin descuidar su carrera profesional.

10) Veredicto final (1982) – Estados Unidos

Frank Galvin (Paul Newman), un maduro abogado en decadencia, es un adicto al alcohol que sobrevive gracias a pequeños y rutinarios trabajos. Un antiguo socio le recuerda el caso, todavía sin resolver, de un error médico cometido en un hospital y del que Galvin se había ocupado. No es nada fácil para él trabajar de nuevo de forma profesional, pero su tesón es tal que no tarda en averiguar que puede ganar el caso. Es entonces cuando empieza a recibir ofertas económicas para arreglar el asunto sin ir a juicio. Pero Galvin está dispuesto a jugárselo todo, tanto para conseguir una importante indemnización para los familiares como para rehabilitarse como abogado y como persona.

11) El regreso de Martín Guerre (1982) – Francia

Este drama medieval nos trae a los orígenes de la profesión del abogado, cuando todavía no eran muy claras sus reglas ni sus métodos. Situada en un pueblito de Francia en el siglo XVI, vemos como un impostor Gérard Depardieu es desenmascarado mediante un proceso judicial, aún anclado en la Edad Media. Contrario a la creencia general, ya desde esa época existían métodos más o menos racionales de resolución de conflictos, a pesar de la sombra de barbarie que sobre estos procesos echó el Iluminismo del siglo XVIII. Retrata además fidedignamente la vida campesina al inicio de la modernidad.

12) Un grito de la oscuridad (1988) – Australia

Durante unas vacaciones en la montaña, los Chamberlain pierden a su hija Azaria, una niña de pocos meses. La madre le cuenta a la policía que durante la noche oyó ruidos y vio cómo un dingo (un perro salvaje australiano) entraba en la tienda de campaña y se llevaba al bebé. Como, a pesar de la minuciosa búsqueda llevada a cabo por la policía, el cuerpo de la niña nunca se encontró, la madre acabó siendo acusada de asesinato.

13) El señor de las moscas (1990) – Estados Unidos

La meta de esta película no es aprender el funcionamiento del sistema judicial estadounidense o de cualquier otro tipo. Tampoco nos estimula a preguntarnos sobre la eficacia de tediosos procesos burocráticos. Más bien nos invita a repensar los fundamentos de la sociedad y la justicia. Aquí, un grupo de niños abandonados a su suerte debido a un accidente avión vivirán solos en una isla por mucho tiempo. Su situación les impondrá una gran carga, enfrentar solos su desamparo y el hambre, pero también una gran oportunidad: construir desde cero una sociedad, con sus normas, costumbres y castigos.

14) Algunos hombres buenos (1992) – Estados Unidos

El teniente Daniel Kaffee es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Sus superiores le confían la defensa de dos marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado. Pero cuando tenga que vérselas con el Coronel Nathan R. Jessup, Comandante en Jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas.

15) El informe pelícano (1993) – Estados Unidos

Darby Shaw (Julia Roberts), una estudiante de Derecho, escribe un informe en el que analiza las posibles razones del reciente asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo. Su informe, en principio descabellado, parece que toca material “sensible”, pues pronto será objeto de una implacable persecución, de la que saldrá con vida gracias a la ayuda de un periodista (Denzel Washington) que también quiere descubrir quiénes están detrás de esos asesinatos.

16) En el nombre del padre (1993) – Irlanda

Es una historia típica de los años setenta en Gran Bretaña. Una familia irlandesa es acusada de un delito que no cometió y es enviada a una prisión británica mediante un juicio que no respeta las garantías mínimas del debido proceso. Es un duro drama en el que padre e hijo deben soportar la prisión juntos, a pesar de ser inocentes. Es tremendamente actual, pues la ley mediante la cual son juzgados es una ley anti-terrorista. Aquí vemos como la paranoia social muchas veces construye enemigos imaginarios y luego de eso, cualquiera puede ser quien pague el costo.

17) La tapadera (1993) – Estados Unidos

Mitch McDeere (Tom Cruise), un joven y brillante abogado recién salido de la facultad de Harvard, se deja seducir por las promesas y regalos de un prestigioso bufete de abogados de Memphis. Sin embargo, muy pronto tendrá razones para empezar a sospechar que algo extraño está sucediendo en la poderosa empresa.

18) Philadelphia (1993) – Estados Unidos

Andrew Beckett, un joven y prometedor abogado de Philadelphia, es despedido del prestigioso bufete en el que trabaja cuando sus jefes se enteran de que ha contraído el sida. Decide entonces demandar a la empresa por despido improcedente, pero en un principio ningún abogado acepta defender su caso.

19) El cliente (1994) – Estados Unidos

Mark Sway es un niño de once años que, tras haber sido testigo de un asesinato de la mafia, ha quedado traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá gravemente amenazada. Un ambicioso fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad. Su única aliada es una valiente abogada que arriesgará su carrera e incluso su vida con tal de salvarlo.

20) Pena de muerte (1995) – Estados Unidos

Matthew Poncelet (Sean Penn), un hombre condenado a la pena capital por el asesinato de dos adolescentes, reclama desde la prisión la ayuda de la hermana Helen Prejean (Susan Sarandon). Durante la semana anterior a la ejecución, Helen intentará que Matthew consiga la absolución y la paz espiritual. Sin embargo, a la hermana Helen no sólo le angustia la espantosa agonía del condenado, sino también el dolor de las familias de las víctimas. “Pena de muerte” es un alegato contra la pena de muerte, que se basa en una historia real.

21) Tiempo de matar (1996) – Estados Unidos

En un tranquilo pueblo de Mississippi, dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante un crimen tan atroz. Carl Lee, el padre de la niña, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar tanto la vida de Carl Lee como la suya.

22) El abogado del diablo (1997) – Estados Unidos

Kevin Lomax (Keanu Reeves) es un joven y brillante abogado que nunca ha perdido un caso. Vive en Florida y parece feliz con su esposa Mary Ann (Charlize Theron). Un día, recibe la visita de un abogado de Nueva York que representa a un poderoso bufete que tiene la intención de contratarlo. Al frente de la prestigiosa empresa se encuentra John Milton (Al Pacino), un hombre mundano, brillante y carismático, que alberga planes muy oscuros con respecto a Lomax.

23) Amistad (1997) – Estados Unidos

Tal vez la mejor producción de Spielberg luego de La lista de Schindler. Nos muestra como la construcción de un argumento convincente por parte de un letrado puede convencer hasta los jueces más reacios. Se centra en la trata de esclavos, considerados mercancías, y el intento de un joven abogado, ayudado por un ex-presidente estadounidense, de liberarlos en una Norte América pre-abolicionista. Escenifica con claridad el juicio por jurados norteamericano y el uso de precedentes para buscar soluciones jurisprudenciales.

24) El mercader de Venecia (2004) – Reino Unido

Adaptación del drama homónimo de William Shakespeare. Venecia, siglo XVI. Bassanio pide al mercader Antonio un préstamo de 3.000 ducados para poder conquistar a Portia, hija y heredera de la fortuna del acaudalado Belmont.

25) Fracture (2007) – Estados Unidos

Willy Beachum (Ryan Gosling) es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford (Anthony Hopkins) es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer (Embeth Davidtz) a sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un individuo tan complejo e impredecible como el crimen que ha cometido, de modo que las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro profesional.

26) El secreto de sus ojos (2009) – Argentina

Argentina, años 70. Benjamín Espósito es oficial de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido treinta años antes, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en silencio durante todos esos años.

27) Un ciudadano ejemplar (2009) – Estados Unidos

Clyde Shelton (Gerard Butler) es un hombre que lo ha perdido todo: hace diez años que su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas, y, sin embargo, los criminales no han sido condenados. El responsable de esta injusticia es Nick Rice (Jamie Foxx), el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, que hizo un pacto con el abogado de uno de los asesinos. Cuando Clyde descubra ese acuerdo, su venganza será implacable.

28) La conspiración (2010) – Estados Unidos

Esta película nos lleva al juicio que siguió al asesinato de Abraham Lincoln, 16mo presidente de los Estados Unidos. Aquí vemos a un joven abogado tratando de defender a una mujer viuda acusada de conspirar con los asesinos. Del otro lado vemos al gobierno de Estados Unidos decidido a vengar la muerte de su presidente, a costa de corromper testigos y violar las leyes del justo proceso. Muestra con total nitidez la intervención de la política en la justicia y hasta donde el sistema judicial es solamente una mascarada en la que se esconden intereses políticos. Una suerte de legitimador de decisiones tomadas de antemano.

29) Carancho (2010) – Argentina

Es el retrato del cuervo, del abogado malo, codicioso y sin moral. Refleja un drama real, el de las mafias de médicos y abogados, abusando del lucrativo negocio de las indemnizaciones. Una película ágil que detalla los pormenores de una profesión tan corrompida que es analogada al carancho, un ave de rapiña que vive de los despojos. Si bien su historia es tan real como cruel, también refuerza el estereotipo negativo que soportan los abogados. Pero es una realidad innegable que debemos asumir y combatir.

30) El inocente (2011) – Estados Unidos

Mickey Haller (McConaughey), un astuto abogado de Los Ángeles, se ha especializado en defender a criminales de poca monta procedentes de los barrios bajos. Cuando se le presenta la oportunidad de defender al joven Louis Roulet (Ryan Phillippe), un rico heredero de Beverly Hills, acusado de intento de asesinato de una prostituta, su carrera da un vuelco, pues esto significa percibir unos ingresos muy superiores a los habituales. Sin embargo, aunque el caso es aparentemente sencillo, todo se va complicando según avanza la investigación.

