10 canciones que alguna vez bailaste pero ahora te avergüenzas (+Gifs)

Quién no recuerda aquellas canciones de los 90 y comienzos del año 2000 que pegaron bastante y nos hicieron bailar con sus populares coreografías.

‘El Baile del Gorila’, ‘Aserejé’, ‘El Baile del Pescado’, ‘Mayonesa’, ‘La Bomba’ y ‘El Pirulino’, son algunos ejemplos de las canciones de esa época. ¿Todavía no te acuerdas?

Pues, si tu memoria bloqueó esos recuerdos, DesdeLaPlaza.com preparó una lista con las 10 canciones que alguna vez bailaste pero que ahora te avergüenzas:

El Pirulino

De la famosa novela colombiana ‘Pedro El Escamoso’ nació este baile que popularizó el actor Miguel Varoni. Sonó bastante en las fiestas y tú la bailaste hasta el cansancio o ¿me vas a decir que es mentira?

El Baile del Gorila

Esta canción fue el primer sencillo de la cantante y compositora española Melody. No había rumba donde no sonara y la bailaran: “las manos hacia arriba, las manos hacia abajo como los gorilas ¡uh,uh,uh!”. Admite que lo leíste cantando y bailando.

El Baile del Pescado

“Este ritmo se baila mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otra lado…”, ¿te acuerdas de esta canción? El cantante Aldo Ranks la compuso en el 2002 y no podía faltar en la “hora loca” de las fiestas, ¿verdad que sí?

Cómo se mata el Gusano

¿Mataste o no al gusano? ¡Me imagino que sí! En muchas rumbas a las que fuiste la bailaste y cantaste, ¡no me digas que no!

El Baile del Perrito

Esta canción fue un exitazo desde que la lanzó en 1992 el cantante dominicano Wilfrido Vargas. Este tema sin duda alguna no puede faltar en una rumba al momento de la “hora loca” y seguro que todavía la bailas con gusto, así que ¡no te avergüences!

Aserejé

Esta canción interpretada por el grupo Las Ketchup es una de las más exitosas de la historia en todo el mundo. Su popular baile se lo aprendió más de uno y tú no eres la excepción, así que ¡a bailar!

Mayonesa

“Bate que bate con chocolate, bate que bate, que bate chocolate… Mayonesa ella me bate como haciendo mayonesa…”. Esta canción de la agrupación Chocolate fue un éxito y de seguro que tu batiste bastante la mayonesa, ¿o no?

La Bomba

El cantante Jump puso a bailar a más de uno con esta canción que sonó en muchas rumbas y que tú bailaste “así, así, así; todo el mundo una mano en la cabeza, un movimiento sexy, una mano en la cintura, un movimiento sexy…”.

Meneando la Pera

¿Quién no meneó la pera con este tema de Magic Juan? No me digas que tú no si te la pasabas con “una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta meneando la pera…”. ¿Ahora si te acuerdas? ¡Claro que sí, no te de pena!

El Zancudo Loco

Cerramos esta lista con este tema de Los Rebeldes Del Swing que se escuchaba en la “hora loca” de cualquier fiesta y que bailabas como querías ya que no tiene un baile específico.

Si recuerdas todo estas canciones que alguna vez bailaste déjame decirte que se te cayó la cédula, pero no puedes negar que disfrutaste un montón bailándolos como yo y que si sonaran en una fiesta te avergonzarías de bailarlos otra vez ¿verdad?.

DesdeLaPlaza.com/Kleberly Mendoza