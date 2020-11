¿Quieres triunfar? Domina el Marketing Digital

América es un continente constituido por 35 países distribuidos en 4 subcontinentes: Norteamérica (3), Centroamérica (7), Suramérica (12) y las Antillas Caribeñas (13).

Tomando en cuenta estos datos, en los últimos años, la aparición de nuevas redes sociales, con una penetración importante en las sociedades con acceso a internet, y demás beneficios del desarrollo tecnológico, hacen cada vez más imprescindible el uso de buscadores web, y lugares donde se agrupan gran cantidad de usuarios, que pueden ser clientes potenciales.

El mundo es cada vez más rápido, está cada vez más conectado y los usuarios son cada vez más exigentes. Respondiendo a estas coyunturas el mercadeo es cada vez más incluyente, más social y más digital.

Durante los últimos años hemos visto cómo el marketing ha cambiado radicalmente gracias a la tecnología, el Internet y la internacionalización de las empresas. El comercio electrónico, las TIC y los contenidos digitales están marcando las tendencias en el Marketing Digital y por lo tanto en el escenario mundial.

Hoy por hoy gracias a estos nuevos actores tecnológicos, el Marketing Digital entiende los cambios de comportamiento del consumidor, y actúa más bajo estrategias Pull, en donde es el usuario quien marca el contenido, lo cual lo hace más efectivo y cercano.

Las redes sociales por su parte han logrado que los contenidos sean globales y de interés general, es decir que hoy el consumidor puede decidir qué ver y qué no, qué consumir y qué no y además tiene la opción de compartir contenido, opinar sobre el mismo, medirlo y venderlo. De esta manera funciona la red 3.0, donde no son solo las empresas las que generan contenido, sino que lo ponen en debate entre sus usuarios, generando así redes de complemento que son fundamentales para las organizaciones que buscan cercanía y conocimiento de sus mercados objetivo.

Identificar estrategias, herramientas y nuevas tecnologías para el diseño e implementación del Marketing Digital de cada empresa. Reconocer cuáles son los medios, dispositivos y tendencias que se mantienen a la vanguardia en el marketing digital y cuáles son las mejores estrategias para implementarlas.

Si quieres triunfar te recomendamos buscar la lista de App más destacadas para emprender en el área del marketing digital, ya que el mundo actual está más en las redes sociales, que en los medios de comunicación tradicional, ten en cuenta el mercado al cual quieres llegar, y los seguidores que buscas canalizar y consolidar gradualmente.

Es importante, estudiar y dominar técnicas de persuasión, alentar nuestra creatividad interior, y curiosear cuanta aplicación (gratuita o paga) se nos cruce en frente, a fin de ir manejando los recursos tecnológicos con los cuales contamos para poner en marcha nuestros negocios, proyectos o marca personal, recuerda que si no estás en internet no existes.

El ser humano, es adaptable a cualquier circunstancia, pero si no evolucionamos, nos extinguimos.

DesdeLaPlaza.com/ Dayana Barrios