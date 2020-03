Cuatro alimentos recomendados para el dolor de garganta

Puede que estés recién operada de las amígdalas o que simplemente arrastres una gripe que no deja ni hablar. El dolor de garganta es una afección muy común pero no debe complicarte la vida más de la cuenta.

Esta inflamación de la garganta se conoce como farigintis. Así que mientras intentas reponerte con los medicamentos y las recomendaciones de tu doctor, puedes intentar hacer unas gárgaras de agua con sal y agregar estos alimentos seleccionados por algunos especialistas en nutrición, con el fin de no irritar la zona más de la cuenta y mantenerte alimentado:

Cambur

El cambur, como ya sabes es una de las frutas más nutritivas. Con un alto índice de potasio y vitamina C. Pícalo en trozos pequeños y su textura suave te ayudará a mantenerte activo sin tener que tragar grueso. Otra buena opción es la lechoza o papaya y por supuesto, el melón.

Avena

Mejor si consumes harina de avena, como ya sabrás es un potente cereal con la capacidad de nutrir y aliviar nuestro sistema digestivo. De igual forma, combate el colesterol malo y contiene una importante cantidad de proteína.

Carbohidratos

Si estás en medio de un dolor de garganta severo puedes apelar a los carbohidratos más suaves y deliciosos: huevos y pasta. (¡No juntos!) De desayuno puedes preparar una tortilla o huevos revueltos y para el almuerzo una pasta con salsa especial. La idea es que puedas masticar muy bien los alimentos para no agravar la faringitis.

Sopa de pollo

Si todo lo demás falla (y así no seas fanática de la sopa) no está demás tomarse un caldo reparador. Al mejor estilo de los que preparaba tu abuela, agrega pollo, verduras y vegetales frescos. Recuerda no beber tan caliente para no afectar más tu dolor. Está comprobado que mantenerse hidratado es la mejor manera de alejar la gripe y aliviar el malestar general.

DesdeLaPlaza.com/Erika Tipo Web/AMB