¡Atención mujeres! Siete consejos de masturbación para principiantes

Si ya comenzaste tu autoexploración corporal para conseguir más placer, pero todavía no has llegado al clímax, puede ser que estés haciendo algo mal. Pero ten paciencia, aquí están 7 consejos de masturbación para principiantes que te ayudarán no solo a tener un mejor conocimiento del cuerpo sino también a lograr un estado de relax, a evitar el estrés y sentirte feliz contigo misma.

1. Prepara el ambiente

Busca un momento ideal para ti, un ambiente donde te encuentres cómoda. Puede ser tu propia habitación; cierra la puerta, apaga el teléfono celular y cualquier otro tipo de distracción que pueda desconcentrarte.

2. Date un tibio baño

Nada mejor para relajarse que meterse en la bañera y disfrutar con un delicioso baño de espumas. Es un momento donde cada músculo se relaja y están más sensibles.

Puedes comenzar con suaves caricias que te ayudarán a encontrar tus zonas erógenas y empezar a estimular donde sientes mayor placer.

3 Anímate a los juguetes

Si estás buscando ir un poco más allá y pasar a sensaciones fuertes, no hay nada mejor para ello que los vibradores.

Una vez que te encuentres excitada puedes jugar con un vibrador, trabajando suavemente sobre las zonas erógenas e ir cambiando las velocidades.

Verás que la experiencia es sumamente interesante.

4. Usa lubricantes

Si tienes problemas en conseguir un orgasmo durante la masturbación, utiliza algún tipo de lubricante –a base de agua son mejores-, con sensaciones de calor o frío.

Investiga cuál prefieres o prueba los dos y verás cómo tus orgasmos son más fuertes e increíbles.

5. Descubre tu punto G

Muchas mujeres han experimentado los orgasmos por masturbación del clítoris y nunca por el llamado punto G.

Estos orgasmos son mucho más intensos así que ponte a trabajar, que aunque toma un poco más de esfuerzo, el resultado es un viaje al cielo.

6. Autoexplórate

Juega con tu cuerpo, no te quedes únicamente con las caricias en las zonas erógenas, porque cada centímetro del cuerpo puede provocar sensaciones maravillosas.

Solo es cuestión de probar y descubrir cómo te gustan las caricias.

7. Ábrete a las fantasías

Libérate de una vez, y atrévete a fantasear con todo aquello que te provoque placer durante la masturbación. Déjate llevar y tendrás un orgasmo alucinante.

¿Qué te parece, lista para seguir estos consejos de masturbación?

DesdeLaPlaza.com/iMujer/COM