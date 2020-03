Cambia del llanto a la risa con estos cinco hábitos para ser feliz

La felicidad es algo relativo, y digamos que es un proceso que vivimos internamente, único e irrepetible. Nadie tiene una receta secreta para ser feliz al instante. Lo importante de todo esto es sentirte bien con quien eres y vivir en paz.

Acá te dejamos cinco hábitos para ser feliz:

1.-Evita el conflicto

¿Conoces a alguien que ha prosperado en conflictos y dramas? Físicamente y mentalmente es perjudicial. Tomar la decisión de limitar tu explosión a situaciones en las que pueda haber un conflicto es de sabido. Esto no quiere decir que ignores todo y no quieras discutir de nada, sino diferenciar las discusiones “saludables” o “nocivas”. Alterarte y enfurecerte por cosas insignificantes no tiene sentido, así que evítalas y sonríe más.

2. El desorden material

Claro que te pueden encantar las cosas bonitas, pero un bolso caro o un reloj nuevo no es sinónimo de felicidad, paz interior, o amor. ¿Qué ocurriría si regalaras aquellos bolsos que no utilizas? Usarías los que de verdad te gustan y tendrías más espacio en tu armario sabiendo que alguien los está usando. Pon en orden tus posesiones materiales y libérate ayudando a alguien que lo necesite más que tú.

3. Los amigos

Hay un dicho interesante que dice: “Poco importante es tener un montón de amigos, y más importante contar con una amistad real”. Si empiezas a quitar de tu jardín las malas hierbas y empiezas a regar tu rosal con amor, será más alto y colorido.

4. Ser ‘cool’

No trates de ser alguien que no eres. Si tu apariencia no parece tan cool como la de otros, y quiere ser uno de ellos, pues cambia. Pero no lo hagas por la opinión de los demás, sino porque sale genuinamente de ti. Si quieres bailar, hazlo, si quieres pasear al perro con la pijama puesta, ¿qué más da? Lo importante es que estés bien contigo mismo, no pendiente de la opinión ajena y mucho menos de perjudicar a los demás con tus acciones.

5. Decir sí a todo sin objeción

Si piensas que tienes que responder con un “Sí” a todo el mundo, puede ser que no quieras decepcionar a nadie. Pero lo que conseguirás con esto es sentirte abrumado y resentido. Aprende a decir ‘No’, a poner límites con respeto. En definitiva: hacer lo que es correcto para ti. Este suele ser uno de los cambios más liberadores para tu mejora personal.

DesdeLaPlaza.com/Barcelona Alternativa/MD