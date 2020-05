¡Comprobado! Comer hamburguesas afecta la memoria

¿Quién no ha caído en la tentación de las comidas chatarras? Sí, sabemos lo apetitosa que pueden llegar hacer, sin embargo no podemos olvidar los daños que trae para nuestra salud. Hoy en el día de la hamburguesa, te tenemos malas noticias, estas no solo pueden afectar nuestra salud física, sino también la memoria.

Estudios realizados por un grupo de cardiólogos estadounidenses dieron a conocer los efectos de esta popular comida, donde concluyeron que los ácidos grasos trans afectan las actividades del cerebro.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, este tipo de ácidos grasos insaturados se forman durante la hidrogenación y el horneado, que son muy comunes en la industria de la comida rápida, la pastelería y en los alimentos fritos.

Los grasos trans se caracterizan por elevar el riesgo de obesidad extrema, enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, esta vez los especialistas han decido centrarse en sus efectos sobre la memoria.

En este sentido, realizaron un experimento en 1.000 hombres menores de 45 años sin problemas de salud. Los sometieron a un detallado cuestionario sobre su dieta habitual y les examinaron la sangre.

Posteriormente les mostraron 104 tarjetas en las que había impresas palabras, y cada vez que les mostraban una tarjeta nueva les preguntaban si la palabra que contenía aparecía por primera vez o era repetida. La investigación demostró que la gente con un nivel más elevado de grasas en el cuerpo recordaban menos palabras.

DesdeLaPlaza.com/RPP/SE