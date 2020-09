¿Conoces qué es el spanking? Seguro ya lo has practicado

¿Te gustan las nalgaditas en el sexo pero quieres saber más al respecto? Entonces este artículo te gustará. El spanking es el juego más común dentro de las relaciones sexuales en pareja. El término está en inglés pero si no sabes la traducción es “azotes” o “nalgadas” ¿Ya se interesaron?

El spanking implica los azotes, pero a su alrededor gira un complejo juego de roles donde uno de los miembros de la pareja actúa como aquél que infringe alguna clase de la ley o acuerdo, mientras que el otro asume el papel del “castigado”. Es un sometimiento donde ambos miembros están de acuerdo con el rol que cada uno desempeña.

Por lo general, se suele practicar con la mano, un fuete, o algunos otros instrumentos hechos de madera o plástico, según los gustos de la pareja.

En este juego sexual, la excitación máxima se alcanza durante los azotes, que pueden ser más o menos fuertes, aunque por regla general no llegan a ser violentos; sin embargo, quienes lo practican encuentran un encanto especial conforme va aumentando.

Para llevar a cabo el spanking, estos consejos servirán para quienes desean iniciarse en pareja:

1. La confianza es la base del spanking, si no existe confianza mutua es muy poco probable que la pareja se deje seducir por esta propuesta.

2. El spanking es una práctica consensuada donde ambos disfrutan, todo lo que no sea consentido por la pareja es violencia física.

3. Para que la pareja no se sienta incómoda o tensa, es preferible establecer los límites de esta práctica de antemano. Los límites bien definidos le permiten relajarse y disfrutar al máximo el placer.

No obstante, no todas las personas que practican el spanking asumen caracteres ficticios, debido a que no se sienten a gusto interpretando un personaje, por lo que prefieren asumir el juego desde su propia personalidad.

DesdeLaPlaza.com/salud180.com/AMB