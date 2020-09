10 cosas que no sabías sobre los pelirrojos

Todos los 7 de septiembre se celebra el Día de los Pelirrojos o Redhead Day con el objetivo de luchar en contra de la discriminación y el bullying que sufren por su apariencia.

En el mundo solo 1 de cada 100 habitantes en pelirrojo, pero si quieres conocer más sobre ellos aquí te dejamos 10 cosas que quizás desconoces sobre ellos:

1. A los pelirrojos les cuesta más teñirse

Tan testarudos como siempre, los pelirrojos tienen un pigmento mucho más resistente que el resto de personas con otro color de pelo. Si un pelirrojo quisiera teñirse de otro color (aunque no veo el motivo), solo sería posible si se decolorarse el pelo antes. Si no, el tinte no tendría efecto.

Está claro que la decoloración no es buena para el pelo, en especial para los pelirrojos, pues sus cabellos son mucho más frágiles que los de cualquier otra tonalidad.

2. Los pelirrojos tienen menos pelo

En cuanto al número total de cabellos, los pelirrojos tienen menos cantidad que las demás personas. De media, una bonita melena pelirroja tiene 90.000 cabellos, frente a una rubia, con unos 110.000, y a una morena, con 140.000 cabellos. Pero esto no quiere decir que se vayan a quedar calvos, pues el cabello pelirrojo es mucho más espeso, por lo que da la impresión que tienen más pelo en general.

3. Los pelirrojos tienen menos canas

Haciendo honor al estereotipo de la tozudez, las cabelleras pelirrojas mantienen su pigmento natural mucho más tiempo que las de cualquier otro color. Por tanto, no hay que preocuparse por las canas; el pelo rojo simplemente va perdiendo tonalidad con el tiempo, pasando por cobrizo claro, rubio rosado y, finalmente, blanco plateado.

4. La combinación de pelo rojo y ojos azules es la menos frecuente del mundo

La mayoría de los pelirrojos tiene los ojos marrones, aunque también hay muchas probabilidades de que sus ojos sean de tono avellana o verde. Pero, al igual que el pelo rojo, los ojos azules son un rasgo recesivo, lo cual significa que ambos progenitores deben tener el gen para que su hijo pueda presumir de estas características.

Las personas pelirrojas con ojos azules son la minoría más reducida del mundo, pues solo un 1% de la población posee ambos atributos. Son tan extraordinarios como los tréboles de cuatro hojas.

5. Son más sensibles al dolor térmico

Un sinfín de estudios ha examinado la genética de los pelirrojos para determinar si son más o menos sensibles al dolor.

Las investigaciones demuestran que los pelirrojos son más sensibles al dolor inducido por el frío o el calor, pues su cuerpo tiene la capacidad de cambiar de temperatura mucho más rápido.

Asimismo, se observa que en cirugía, los pelirrojos necesitan alrededor de un 20% más de anestesia que las personas con otro color de pelo. Se desconoce la razón específica de este hecho, pero se piensa que una conexión con la mutación del gen MC1R podría ser la culpable.

6. Los romanos ponían un precio superior a los esclavos pelirrojos

La cultura y el arte romanos tenían en alta estima a los pelirrojos. Se les consideraba fuertes y determinados, por lo que los esclavos de cabellera pelirroja eran más caros, e incluso teñían a algunos prisioneros para poder exhibirlos como trofeos.

También se dice que se importaban pelucas pelirrojas del norte de Europa para ponérselas a los esclavos.

7. Rusia significa Tierra de rojos

Rusia, nombre que se traduciría por Tierra de rojos (o de pelirrojos), presume de acoger a un alto porcentaje de pelirrojos en la región de Kazán. La cifra, superior al 10% de la población, es similar a la de países como Escocia e Irlanda.

8. El 40% de los británicos es pelirrojo secreto

Una investigación llevada a cabo por Britains DNA ha descubierto que más del 40% de la población porta la mutación del gen MC1R, responsable del pelo rojo.

Ambos progenitores deben ser portadores del gen para tener un niño pelirrojo, o lo que es lo mismo, si ellos mismos no son pelirrojos pero poseen el gen, su hijo tiene un 25% de posibilidades de serlo. En cualquier caso, ese niño llevará el gen secreto.

9. Supuestamente, Adolf Hitler prohibió los matrimonios entre pelirrojos

… Por miedo a una descendencia anormal. Claro.

10. Los pelirrojos generan su propia vitamina D

Las personas de piel clara suelen ser más propensas a las quemaduras provocadas por el sol. Sin embargo, esta característica también les puede servir de ventaja.

Los pelirrojos no pueden absorber suficiente vitamina D debido a la baja concentración de eumelanina en su cuerpo. Puede parecer algo negativo, pero también hace que los pelirrojos produzcan su propia vitamina D en condiciones de poca luz.

