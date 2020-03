Coronavirus: Dos formas sencillas de hacer un tapaboca o mascarilla

Desde que el coronavirus (Covid-19) se convirtió en pandemia, la población mundial acudió al uso de tapaboca o mascarilla para evitar contagiarse, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado para informar que los que no presenten los síntomas respiratorios «no requieren una máscara médica ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a personas no enfermas».

Esto quiere decir que solo es necesario utilizarlo en caso de presentar los síntomas y no como medida de prevención. A pesar de lo expresado en el comunicado de la OMS, el uso de las mascarillas aplica en casos en los que tengamos que acudir a áreas públicas o donde se aglomere mucha gente, como el transporte público, o al estar en contacto con una persona enferma.

Por esta razón, a continuación te enseñaremos dos formas de hacer un tapaboca o mascarilla, con tela y toallas húmedas:

Tapaboca o mascarilla de tela

Materiales:

– Tela o toalla

– Hilo y aguja

– 26 cm de liga

– Tijeras

– Bolígrafo

– Regla

Pasos:

Dibuja un rectángulo de 20×12 cm en la tela o toalla, si es para un niño las medidas serán 18×12 cm. Luego recorta el rectángulo con las tijeras. Seguidamente corta por la mitad la liga.

Coloca cada extremo de la cinta elástica en cada lado del rectángulo y cose. La ventaja de una mascarilla de tela es que se puede volver a utilizar después de lavarlas con jabón y agua tibia o caliente

Tapaboca o mascarilla de toallas húmedas

Tome una toallita húmeda y dóblala a la mitad, luego haz una agujero en los bordes, así obtendrás un tapabocas que se sostendrá en sus orejas. Se recomienda que después de usarlo sea desechado.

Ver esta publicación en Instagram Lo podemos hacer es facilito! No caigamos en paranoia pero hay que cuidarse! Una publicación compartida por Luz Neira Parra Viloria (@luzneirap) el 13 de Mar de 2020 a las 5:09 PDT

Según la OMS esta es la forma correcta de usar un tapaboca o mascarilla:

– Asegúrate de que cubra tu boca y nariz, y anúdala firmemente para asegurar que no haya espacios entre la mascarilla y la cara.

– Mientras la uses, evita tocarla. Siempre que toque una mascarilla usada, por ejemplo para quitársela o lavarla, limpie sus manos con agua y jabón o frotándolas con un pañuelo empapado de alcohol.

– En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustitúyala por otra limpia y seca.

– No reutilices las mascarillas de un solo uso, deséchalas inmediatamente una vez utilizadas.

Recordemos que la manera más efectiva de evitar el contagio del coronavirus es quedándonos en casa y lavándonos las manos con agua y jabón por más de 20 segundos.

DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM