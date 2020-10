¿Cuándo el dolor en los pechos es para preocuparse?

Como si la irritación e incomodidad de nuestro período no fueran suficientes, muchas veces debemos lidiar con un insoportable dolor en los pechos una vez que la menstruación se fue.

Seguramente en más de una ocasión te has preguntado si ese tipo de dolor debería preocuparte, pues, no. Lo que padeces mes a mes (lamentablemente) es muy normal para nosotras. Se debe a fluctuaciones hormonales de tu ciclo menstrual. Por tanto, si este dolor sucede a menudo, es decir, una o dos veces por mes, está dentro de lo común y no es alarmante en absoluto.

Si quieres aliviar ese dolor puedes usar sostenes especiales con mayor soporte, o probar antinflamatorios con ibuprofeno o neoproxeno.

Otras razones…

Por otro lado, si el dolor no es cíclico, es recomendable que consultes a tu ginecólogo. Pero, ¡descuida! Hay muchas otras razones por las que puedes sufrir este dolor que tampoco son graves, tales como: excesivo consumo de cafeína o cigarrillos, o la liberación de una hormona de forma inesperada.

A su vez, si tienes pechos grandes, es posible que se deba al estiramiento de los ligamentos de las mamas, en especial si acostumbras salir a correr.

Otra posibilidad es una infección llamada mastitis, por la que se infecta el tejido mamario y experimentas dolor, hinchazón y un tono rojizo en la piel. Esta condición es más frecuente en mujeres que se encuentran amamantado, pero existe la posibilidad de que la padezcas aun sin amamantar.

Y si eres sexualmente activa, no debes descartar que pueda ser una señal de embarazo: una aguda sensibilidad en los pechos suele ocurrir en los primeros meses del mismo.

¿Cuándo debería preocuparte?

Si el dolor en los pechos es muy fuerte, percibes signos de infección, un bulto o secreción, no dudes en ir tan pronto como puedas al médico, ya que hay posibilidad de que pueda ser cáncer, o también una condición denominada hidradenitis supurativa, que no es peligrosa pero puede ser poco agradable y darte un buen susto.

De todos modos, hasta que no consultes con un especialista no te alarmes ni entres en pánico, solo ten presente la importancia que tiene la prevención, y cuan ventajoso es detectar el cáncer a tiempo antes de que este comience a desarrollarse.

DesdeLaPlaza.com/IMujer/RL