¿En qué se fija una mujer al conocer un hombre?

Un tema que da mucha tela que cortar, tanto física como sexual es: ¿En qué se fija una mujer cuando conoce a un hombre?

Entre investigaciones y encuestas sobre este tema: tardes divertidas con amigas delante de unos vinos, preguntas por correo a mujeres anónimas, etc. Las fuentes son de culturas y edades distintas.

Se trata de algo específico en el físico que te atraiga, pero al analizar las respuestas y las experiencias de todas las mujeres con quienes se habló en la investigaciones, es casi que con una certeza del 80% de sus reacciones dependen de un feeling que no se puede explicar.

Un hombre puede tener los ojos más llamativos y la sonrisa más perfecta que una mujer busque, pero si no hay ese «algo», todo es en vano.

No se trata de enamorar ni de cosas pasajeras de segundos hasta unos 10-15 minutos, porque muchas de las historias que contaron las encuestadas empezaron: «Al levantar los ojos lo vi y pensé ¡metí la pata!». En ese segundo no te da tiempo a analizar lo que te llama la atención, sino solo a sentirlo.

Pero veamos…

El 96% de las mujeres coinciden en que lo primero en que se fijan en un hombre es en la mirada.

No es el color de los ojos, la forma almendrada, el iris o el blanco del ojo, sino la mirada: Es su manera de mirar, de entrecerrar el ojo, de levantar una ceja, de mirar de reojo o de mil y un detalles más que hacen que esa mirada te conquiste.

Chicos, relájense, eso no es algo que puedes controlar. Simplemente lo tienes o no lo tienes, y ese ¨lo tienes o no¨ podría absorber su atención en su conquista o no.

Otro gran porcentaje se fija en los labios

Aquí el tema se pone un poco caliente. Muchas chicas se sienten atraídas por el cuidado de los labios, otras se fijan en los dientes, otras en la sonrisa y otras en los pequeños y sutiles movimientos de los labios. Esto último es tan delicado que ni siquiera llegas a analizarlo, tu subconsciente te da el toque o no.

Manos cuidadas, suaves, las uñas, la forma masculina o no tan masculina de las manos, la manera de gesticular, la manera de… Aquí ya cada una se fija en mil detalles.

Algunas mujeres se fijan en las manos no por la estética, sino por lo que pueda llegar a transmitir sobre su carácter, y otras, hasta se fijan en el modo en que un hombre conduce. Seguramente que este tema provocará muchas preguntas entre el público masculino.

Pero hay otro gran grupo que se fija, y ya como algo automático, en el físico del hombre. Más específicamente en los abdominales o lo que se conocen como los chocolaticos. Como esta parte del cuerpo es lo primero que se ve, no podrías saber si los abdominales o los músculos están exactamente como lo quieres, sin embargo si te permite saber si un hombre se cuida o no.

Estos cuatro aspectos son los que más votos han tenido, pero también están entre ellos: el olor, la voz y la seguridad. De hecho, la seguridad de un hombre en sí mismo resulta bastante atractiva para una mujer, y también es algo que se transmite a todo lo demás anteriormente mencionado.

Las cosas sencillas y naturales gustan más que algo fingido, por lo que se aconseja que ser auténticos y conquistar con naturlalidad.

DesdeLaPlaza.com/LB/WG