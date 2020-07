Errores que debes evitar en tu cita con el ginecólogo

Si bien es cierto que a ninguna mujer le gusta ir al ginecólogo, sin duda, es necesario.

La consulta ginecológica es una de las citas que no debes posponer. Además de descartar enfermedades, mantenerte saludable, podrás estar confiada que todo en tu organismo está bien y, así, llevar una plena vida sexual. Sigue leyendo y descubre ciertos errores comunes:

No evites las citas: Primero y más importante, no hagas una cita con tu ginecólogo si no vas a asistir puntualmente. Sé puntual y llénate de valor.

Busca a tu doctor: Si tu doctor es una persona que no le gusta comunicarse pues ¡pregunta tú! Sé precavida y ten en cuenta que son personas ocupadas y por más que quieran darte seguimiento, a veces no tendrán el tiempo suficiente.

Sé honesta: Los ginecólogos han visto y escuchado de todo así que no se sorprenderá escuchar todas las maravillas de tu vida sexual, al contrario ¡Es importante que lo sepa todo! Como dice el refrán: “pena son cuatro letras”.

Conoce las fechas de tu período: La mayoría de las mujeres tienen presente que semana tienen programada su menstruación pero si a ti te cuesta trabajo recordar esas fechas, te recomendamos utilizar un calendario. Es importante saber cuándo tuviste tu último período y tu ginecólogo debe saberlo con precisión.

Nada de sexo antes de tu cita: El sexo puede perjudicar los resultados de tus exámenes así que si ya hiciste el esfuerzo de ir a tu cita y dejar que te toquen, ¿por qué no hacer un último sacrificio? Dile a tu novio que espere.

Relájate: Todas sabemos lo estresante que puede ser ir con el ginecólogo pero eso no te ayudará a relajarte ni a sentirte más cómoda. Mejor deja de pensar en lo tensa que te sientes e imagina cosas bonitas. Esto además ayudará a que la experiencia sea más rápida y menos traumática.

