Ocho razones por las que debes complacer tus instintos sexuales

Si eres de las personas que sólo piensan en tener sexo, en cualquier ocasión, en cualquier lugar, bajo cualquier estado de animo, incluso llegas a sentir remordimiento por ello…No te preocupes, aquí te daremos unas buenas razones para complacer tus instintos sexuales.

No sólo practicarlo en sí es una de las actividades más divertidas y placenteras a las que tiene acceso un ser humano, sino también porque tu médico estaría de acuerdo: El sexo es la vacuna universal (y si no lo es, no pierdes nada con intentarlo).

1. Desestresante

Durante el sexo tu cuerpo libera dopamina, esa sustancia que combate las hormonas del estrés (cortisol), además de endorfinas y oxitocina (esa hormona de la felicidad). Un estudio de la Public Library of Science afirmó que una muestra de ratas sexualmente activas es menos ansiosa que un grupo de ratas sin actividad sexual.

2. Ejercicio físico

A menos que tengas una rutina diaria de sexo intenso, no dejes el gimnasio; pero el sexo puede complementar una rutina de ejercicio, haciéndote sentir más seguro sobre tu propio aspecto y fortaleciendo tu autoestima. Además, la respiración hiperventilada del sexo puede oxigenarte y ayudar a producir testosterona, que hace fuertes a tus músculos y huesos.

3. Disminuye la presión alta

El sexo y los abrazos pueden mantener bajo control tu presión sanguínea. Un estudio de la Universidad de Paisley encontró que el sexo reduce la presión diastólica y mejora la presión sanguínea. No es que necesites un estudio para saber que el sexo te hace respirar mejor…

4. Ayuda al sistema inmunológico

La inmunoglobulina A es un antígeno que combate enfermedades como la gripe y su producción puede verse afectada positivamente con dosis regulares de sexo.

5. Te hace ver más joven

En Secrets of the Superyoung, el neuropsicólogo David Weeks enumera los factores preceptúales del envejecimiento, entre ellos la regularidad de la vida sexual. Y no se trata sólo de la frecuencia, sino de la calidad: tener “buen sexo” tres veces por semana te hace ver 10 años más joven. La sonrisa y el candor del buen sexo es algo difícil de ocultar.

6. Es bueno para tu corazón

Un estudio de la New England Research Institute examinó el efecto del sexo en el corazón, determinando que los hombres tienen hasta un 45% menos probabilidades de tener un ataque cardiaco si tienen sexo con regularidad; sin embargo, el estudio no proporciona información sobre las mujeres.

7. Analgésico

El mejor analgésico es el placer: a pesar de que un extendido lugar común afirme que los dolores de cabeza son una coartada conveniente para evitar el sexo, parece ser que el sexo en realidad alivia estos dolores, incluso los producidos por la migraña. El doctor George E. Erlich de Philadelphia estudia la relación entre osteoartritis y sexo, pues estadísticamente los pacientes con vidas sexuales activas experimentan menos dolores.

8. Construye confianza

El sexo es una forma de comunicación evolutiva, un lenguaje en sí mismo. Es una forma de estar presente con el otro; es sexy y divertido como un deporte solitario, pero es mucho más rico como un deporte de equipo: un efecto secundario de la oxitocina es que construye sentimientos como el amor, la felicidad o la confianza. Esto no quiere decir que seamos unos “perros pavlovianos” adictos a nuestros propios químicos (aunque en cierto modo lo seamos), sino que la naturaleza nos recompensa químicamente por cuidar y amar a otras personas.

DesdeLaPlaza.com /Avantsex /ABD