¿No te ha bajado? Posibles causas del retraso menstrual

¿Cuántas veces te has preocupado porque no te ha bajado aunque sabes que no estás embarazada? Me imagino que muchas.

Según un estudio de Mayo Clinic cada vez es más frecuente el retraso menstruel o que no te venga. Si quieres descubrir por qué pasa esto, aquí te mostramos las diversas causas:

Subiste o bajaste de peso

Al perder o ganar peso se producen desequilibrios hormonales exactamente en los niveles de estrógeno lo que provoca que no liberes óvulos y en consecuencia se retrase el periodo.

Problemas en la tiroides

Cuando se desequilibra la tiroides, que regula el metabolismo y la temperatura corporal, todo el organismo se desordena afectando tu ciclo menstrual.

Estrés

Cuando enfrentas un período de mucha tensión en el aspecto personal, es normal que se te retrase la regla. En este caso, al desaparecer el estrés, tu cuerpo volverá a la normalidad.

Sufres del síndrome de ovario poliquístico

Al padecer este trastorno no ovulas y se produce un exceso de hormonas masculinas, lo que repercute en ciclos menstruales irregulares.

Empieza la perimenopausia

La menopausia prematura o perimenopausia puede aparecer antes de que cumplas los 40 años y hace que tu menstruación sea inesperada, tardía o nula.

Tomaste la píldora del día después

Cada vez que tomas este tipo de pastilla la regla puede retrasarse o adelantarse. También el flujo menstrual puede ser más ligero o más abundante de lo normal.

Exceso de actividad física

Cuando te ejercitas demasiado, además de sentir agotamiento físico, provocas que tus hormonas se alteren y se te retrase el periodo menstrual.

Si tienes más de dos semanas de retraso menstrual, acude inmediatamente con tu ginecólogo de confianza para que te revise y determine el tratamiento que debes seguir.

