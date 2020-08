¿Qué es y para qué sirve el Reiki?

El Reiki es una terapia que tiene un origen espiritual, se trata la transmisión de energía vital a través de las manos que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los planos del ser humano: físico (mejoría de dolencias, lesiones, metabolismo, etc.), emocional (problemas sentimentales, agresividad, infelicidad, etc.), mental (hábitos dañinos, estrés, insomnio, etc.) y espiritual (armonía, paz, equilibrio, etc.).

Reiki es una palabra sánscrita deriva de las palabras Rei y Ki. Rei (energía universal) y Ki (energía vital). Además, ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta terapia actúa en profundidad atacando la raíz del problema físico o emocional, permitiendo que la emoción o el patrón de conducta que ha creado el desequilibrio, se manifieste y sea sanado. Ayuda al crecimiento personal, a la expansión de nuestra conciencia y pueden recibirla todos los seres humanos (adultos sanos, enfermos, embarazadas, niños y bebés), incluso animales y plantas.

Origen del Reiki

El Reiki no es una tradición milenaria, esta fue desarrollada en el año 1922 por el budista zen japonés Mikao Usui y poco a poco extendiéndose a través de varios maestros que lo popularizaron en todo el mundo.

Esta terapia asume que existe una energía vital del Universo que está en todo: en el cosmos, en la naturaleza y en nosotros mismos. Cuando esa energía fluye a través del cuerpo nuestras defensas se activan y nuestro organismo puede experimentar el máximo bienestar. Cuando esta deja de fluir aparecen las enfermedades, el estrés, la ansiedad, y otras molestias.

Según esta creencia, otras personas pueden transmitirnos su energía vital a través de las manos para desbloquear nuestro flujo vital y reactivar así el sistema inmunológico y la autosanación.

El propio Mikao Usui dejó cinco reglas deben recitarse por la mañana y por la noche, para mejorar el cuerpo y la mente:

– No te enfades

– No te preocupes

– Da las gracias

– Trabaja con diligencia

– Se amable con la gente

El Reiki también ha recibido influencias del hinduismo, pues la energía vital desbloquea los chakras. Cuando los chakras están bloqueados, nuestras defensas inmunológicas y emocionales bajan, lo que produce enfermedades físicas y mentales. Por tanto, esta terapia actúa, no sólo a nivel físico, sino también emocional, mental y espiritual.

¿Para qué sirve el Reiki?

Cuando nuestra energía vital (Ki) es fuerte, nos encontramos física, emocional, mental y espiritualmente sanos. Cuando está en un nivel muy bajo, podemos desequilibrarnos y enfermamos de distintas formas. Con el Reiki podemos reabastecernos de esta fuerza vital.

El Reiki es una técnica holística, ya que armoniza y desbloquea todos los planos del ser humano. No agrede al cuerpo de ninguna manera y tampoco crea adicción porque no utiliza sustancias químicas ni elementos extraños al cuerpo, sólo la energía vital que se encuentra en todo ser vivo.

El Reiki sirve para:

Liberar emociones reprimidas

Aumentar nuestro nivel energético, proporcionándonos vitalidad física y anímica provocando un estado de relajación muy agradable y reduciendo o eliminando la ansiedad

Aliviar el sufrimiento físico, mental, emocional o espiritual

Ayuda a eliminar el estrés diario

Aliviar migrañas, depresión, dolores menstruales, estreñimiento…

Ayuda a limpiar el organismo y la mente de toxinas

Facilita el sueño

Aumentando los efectos de un tratamiento médico (pero no reemplazándolo)

Puede ser utilizado para ayudar a animales y plantas

Con este método ayudamos a que nuestro cuerpo se encuentre más sano, el pensamiento más calmado y aumentamos nuestra energía de vivir.

¿Qué dice la ciencia del Reiki?

Para la ciencia no existe «una energía vital que recorre el universo y nuestros cuerpos», ni tampoco se ha detectado ningún tipo de transmisión energética a través de las manos. A pesar de esto, muchos están convencidos de que ayuda a curar el estrés, la ansiedad, jaquecas, dolores musculares, acelera las cicatrizaciones y alivia el dolor en enfermedades como el cáncer, el reuma, y enfermedades crónicas.

DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM