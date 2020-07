Siete aspectos que pueden dañar tu relación

Existen muchas situaciones que pueden dañar tu relación, entre esas tantas, aquí te dejamos siete importantes motivos:

1. Reprimirte. Hacer eso solamente hará que te sientas frustrado o frustrada. En la relación, es importante hacer saber a tu pareja quienes somos, como nos sentimos y los que pensamos. Hablar e incluso explotar y llorar si necesitas hacerlo, todo sea para estar sanos y tener una relación saludable.

Según un estudio realizado por el departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), de España, señala que ocultar los sentimientos relacionados con el desagrado e ira puede producir problemas cardiovasculares y trastornos emocionales.

2. Esperar que cambie. Estas cosas probablemente nunca sucedan y podrás pasar años esperando. Es mejor para la salud emocional aceptarlo y amarlo como es o separarse en caso de que su compañía no te aporte cosas positivas.

3. No tener un plan concreto. Todo lo que hacemos se hace por una razón, algo que impulse a seguir, lo mismo sucede con la pareja. Si dejamos que todo sea manejado por el amor y no nos ocupamos de las metas como pareja, es posible que alguno se sienta insatisfecho y el amor no será columna suficiente para soportar el peso de ese «tiempo perdido».

4. Apartarse de todos por amor. Es normal que durante los primeros meses de enamoramiento la pareja se sienta satisfecha estando el uno con el otro, sin embargo, alargar esta situación antisocial puede generar incomodidad con el tiempo. No olvides que ser seres sociales nos enriquece. Una relación aislada de todo hará que se pierda el interés por el otro y no habrá nada nuevo que dar o que contar.

5. Volverse celosos de todo y todos. Hacer shows en la calle por celos sin motivos puede hacer que tu relación dure menos que un suspiro. Este tipo de conductas traen comportamientos nada sanos y pueden crear trastornos sicológicos graves. Existen celos comprensibles y naturales, pero no deben ser quienes manejen tu relación.

6. No apoyarse. Una pajera está en las buenas y malas. Dejar a tu pareja en sus malos momentos pueden ser grandes señales de desinterés y puede generar mucho daño a la otra persona. Lo mismo pasa cuando no celebras sus logros.

7. Mentir. La confianza es una de las bases más importantes en una relación, del tipo que sea. Gracias a ésta se pueden construir grandes relaciones y compartir cosas de interés. Las mentiras y las infidelidades pueden dañar sin reversa la confianza de una pareja. Por esto, es mejor hablar de lo que sentimos a tiempo y de manera abierta.

Según Robert J. Sternberg, ex presidente de la APA (American Psichology Asociation) existen muchos motivos que contribuyen a la armonía de una relación. La comunicación, el apoyo, la filosofía de vida y el tipo de dinámica que se utilice para conversar sobre ciertas cosas, todo esto puede ser algo importante para evitar dañar tu relación.

DesdeLaPlaza.com/ El Arte de Saber Vivir/ KH