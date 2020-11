Estos son los diferentes tipos de violencia de género que existen

Muchos son los casos de mujeres asesinadas, abusadas o lesionadas a causa de la violencia de género, pero ésta no se reduce solo a la agresión física, existen diferentes tipos que pueden afectar de manera directa o indirecta su vida, dignidad, integridad física, sexual, psicológica, económica o su libertad.

¿Qué es?

Es todo tipo de violencia que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres debido a su sexo o identidad de género. Esta se origina a partir de una relación desigual en la que el hombre, en su deseo de dominar y de poder agrede de forma directa o indirecta con la intención de maltratar física o psicológicamente ya sea en público o en privado.

Tipos de violencia de género

Existen muchas maneras de dañar a una mujer y como ya lo mencionamos anteriormente no en todos todos los casos hay agresión física. A continuación te mencionamos los diferentes tipos de violencia de género:

Violencia física

Es la más conocida, es todo aquel acto que ocasiona daño físico a la víctima a través de la agresión directa produciendo dolor a causa de golpes o heridas. Este puede ser temporal, permanente y dependiendo del nivel puede ocasionar la muerte.

Violencia psicológica

Aunque esta forma de abuso no utiliza la violencia física, la víctima se ve afectada emocionalmente a causa de humillaciones, insultos, vejaciones, amenazas, chantaje, rechazo, abandono, desvalorización y desprecio. Este tipo de agresión en ocasiones no se percibe y muchas veces no son conscientes de estar siendo maltratadas.

Violencia sexual

Es todo tipo de situaciones en que la víctima es forzada o coaccionada a llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, así como la presencia de violaciones dentro del matrimonio u otras relaciones, la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Violencia económica

Se presenta cuando a la mujer le niegan injustificada y deliberadamente el dinero necesario para suplir sus necesidades básicas y las de sus hijos. También sucede cuando se le obliga a entregar su dinero a la pareja bajo amenaza de daño físico o emocional.

Violencia patrimonial

Es la destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. Estos bienes son el fruto de décadas de trabajo y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada.

Violencia social

Se basa en la limitación, control e inducción al aislamiento social. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual.

Violencia simbólica

Es cuando la sociedad a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Violencia laboral

Es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.

Como pueden ver la violencia de género puede darse en múltiples ámbitos sin necesidad de que quien la lleve a cabo sea un cónyuge. Las instituciones, la familia y la sociedad en general también pueden ser lugares donde aparezcan situaciones de agresiones como las anteriores. Además es necesario prevenir, concienciar y educar a la sociedad para evitarla y erradicarla.

DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM