Antes de que los estornudos comiencen a apoderarse de tu entorno y tu sistema inmune se rinda ante el virus, te ofrecemos 10 tips para vencer el resfriado y mantenerte sano.

1.-Lavarse las manos

Si nos tocamos la cara un promedio de 16 veces y nuestras manos tienen bacterias producto de un estornudo ajeno, es muy probable que se nos contagie el resfriado. Para que esto no suceda, uno de los mejores tips para vencer al resfriado es evitando la proliferación de bacterias en nuestras manos. ¿Cómo? Lavándolas cinco veces al día durante 15 segundos y con abundante agua y jabón.

2.-Toma té verde

De acuerdo a un estudio publicado en el Journal of the American Nutrition, el té verde contiene L-teanina, un especie de aminoácido que ayuda a evitar el resfriado común. Unas cuantas tazas cargadas de té verde a lo largo del día ayuda a subir los niveles de L-teanina, los cuales se encuentran abundantes en personas sanas.

3.-Usa desinfectante

Los antibacteriales son una excelente herramienta para eliminar las bacterias de las manos cuando no cuentas con agua y jabón, afirma Chuck Gerba, profesor de microbiología de la Universidad de Arizona. Aunque no lo creas, estos productos pueden llegar a eliminar hasta 50% el riesgo de contraer resfriado. Lo más curioso de todo es que el experto asegura que inclusive con las manos visiblemente sucias el antibacterial es igual de eficaz.

4.-Calienta tu nariz

Esto te permitirá que tu sistema inmune sea más fuerte a los virus que se alojan en tus conductos nasales. El frío puede reducir tu resistencia al virus, sobre todo si se experimentan cambios térmicos de frío a calor constantemente.

5.-Activa tu sentido del gusto

Beber una bebida caliente, como alguna infusión relajante, son capaces de aliviar la irritación de la garganta y el goteo de la nariz pues estimulan la producción de saliva y reducen la irritación. Una infusión de frutas con miel y limón es ideal.

6.-Mantén tus pies calentitos

Estudios han explicado que exponer los pies al frío incrementa la posibilidad de contraer resfriado. Uno de los mejores tips para vencer al resfriado es cubrir tus pies con medias peluditas para evitar que se cuele la temperatura en tus extremidades.

7.-Reposa en cama

Cuando nos resfriamos es más probable que aquellas personas que han tenido un mejor descanso y sueño se recuperen más rápido que aquellos que han seguido con su vida normal. El cansancio y el insomnio hacen vulnerable al sistema inmune, impidiendo que trabaje eficazmente contra los gérmenes.

8.-Descarta los antibióticos

Estas medicinas no están elaboradas para combatir el virus que ocasiona el resfriado, por lo que consumirlos, además de ser innecesario, puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a estos medicamentos y los mismos no puedan ayudar a nuestro organismo cuando de verdad los necesitamos.

9.-Come más yogur

Los probióticos ofrecen múltiples beneficios al sistema digestivo, pero también ayudan a fortalecer al sistema inmune y por ello ayudan a mantener a distancia a los resfriados. El yogur por ser rico en probióticos resulta una de las mejores opciones para vencer al resfriado.

10.-Besa sin temores

Estudios realizados durante varios años demuestran que los besos no transmiten el resfriado, pues la boca no guarda el virus cuando la tos no es fuerte. Además, el profesor Gerba asegura que es mejor besarse en los labios que en las mejillas porque no sabemos cuántas veces nuestra pareja ha tocado su rostro con sus manos.

DesdeLaPlaza.com/eme/MB