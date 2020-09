Seis cosas que necesitas hacer antes de comenzar una nueva relación

Las relaciones pueden ser muy complejas, las metas, las motivaciones y las expectativas de los dos deben ser compatibles para que la relación tenga éxito. Si bien al romper hay muchas cosas por las que puedes culpar al otro, hay ciertas cosas que debes lograr en tu propia vida para tener una relación exitosa.

Si quieres que tu próxima relación sea mejor que la anterior presta atención a las cosas que debes hacer antes:

Ser quien quieres ser

Para poder llevar una relación exitosa, es necesario que primero estés conforme con quién eres y cómo eres. Reflexionar sobre las actitudes que admiras en los demás, tus debilidades y tus virtudes, te ayudarán a tener una noción más clara sobre lo que quieres modificar. Nunca es demasiado tarde para cambiar sobre todo si lo haces para poder ser la persona que siempre has querido ser.

Encontrar tu pasión

Para estar feliz y disfrutar de la vida debes encontrar al menos una cosa que realmente te apasione. Desde deportes artísticos hasta pintura o cualquier hobby, encontrar algo que te gusta y te apasiona es una manera de ver la vida más relajada y feliz. Eso te permitirá sentirte mejor acerca de ti misma y poder llevar una relación con éxito.

Dejar el pasado atrás

Todo el mundo ha tenido momentos más difíciles que otros o recuerdos que impiden salir adelante. Es importante aprender a dejar atrás a las personas que ya no están en tu vida y a perdonar aquellas que te hicieron daño. El enojo y el rencor solo perjudican a aquellos que lo sienten, es mejor aprender a aceptar las cosas y dejar ir otras.

Cuidarte a ti misma

Para poder tener una relación sana y feliz, es necesario estar bien contigo misma y cuidarte de la mejor manera ya que es la compañía que tendrás siempre. Asegúrate de vivir la vida como quieres, de llenarla de actividades que te entusiasmen y te hagan feliz. Desde una caminata, hasta un hobbie, procura hacer cosas que te hagan sentir alegre, viva y feliz.

Aceptar a los demás

Una de las cosas más difíciles es darse cuenta que los demás no están ahí para satisfacer tus expectativas y que las personas no siempre están de acuerdo o llevan el mismo estilo de vida. Es importante aceptar a los demás por cómo son y aprender a aceptar sus fallas. Después de todo, una buena relación es cuando los dos se sienten cómodos el uno con el otro, juzgar no es una opción.

Actitud positiva

Ya hay bastantes cosas complicadas en la vida para que el otro tenga que escuchar de ti todo lo que te disgusta. Es fundamental no solo para la relación sino para tu propia vida que adoptes una actitud positiva. Encuentra las cosas que te gustan del mundo y concéntrate en ellas y así podrás vivir una vida plena y feliz.

La vida es complicada pero muchas veces dejamos que las preocupaciones se vuelvan el centro de todo en vez de aceptar aquello que no podemos cambiar y mejorar nuestra actitud frente a la vida. Antes de tener éxito en el amor es fundamental estar bien contigo misma y tratar de llevar una vida feliz y positiva.

¿Qué opinas de esta lista de cosas que debes hacer antes de una relación? ¿Estás de acuerdo?

DesdeLaPlaza.com/imujer.com/AMB